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۱۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۰۴

سرپرست تعاون مازندران منصوب شد

سرپرست تعاون مازندران منصوب شد

ساری - محمدعلی محسنی بندپی، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «سید علی‌اصغر حسینی شیروانی» را به‌عنوان سرپرست اداره کل تعاون مازندران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محسنی بندپی، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی سید علی‌اصغر حسینی شیروانی را به‌عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران منصوب کرد.

در متن حکم صادره آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران منصوب می‌شوید. امید است با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است حسینی شیروانی پیش از این، ریاست ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های بابل، آمل و قائمشهر را برعهده داشته و از مدیران با سابقه این مجموعه در استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6647591

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