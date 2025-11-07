استقبال حماس از صدور حکم بازداشت ۳۷ مسئول صهیونیست توسط ترکیه ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم بازداشت ۳۷ مقام صهیونیستی توسط دادستان عمومی استانبول از جمله جنایتکار جنگی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین «یواو گالانت» و «یسرائیل کاتس» دو وزیر جنگ تروریست سابق و کنونی این رژیم استقبال کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حماس در این بیانیه افزود: این اقدام ارزشمند، مواضع اصیل ملت و رهبری ترکیه را که طرفدار عدالت، انسانیت و برادری با مردم مظلوم فلسطین هستند، مورد تاکید قرار می‌دهد؛ مردمی که با وحشیانه‌ترین جنگ نسل‌کشی تاریخ معاصر از سوی جنایتکاران جنگی و رهبران اشغالگر فاشیست مواجه بوده و هستند.

این جنبش ادامه داد: ما از تمامی کشورهای جهان و نهادهای قضائی می‌خواهیم که یادداشت‌هایی حقوقی برای تعقیب و پیگرد رهبران رژیم اشغالگر و تروریست صهیونیستی در هر کجا که هستند صادر کنند و آن‌ها را به دادگاه‌ها بکشانند و به خاطر جنایات ضد بشری بازخواست و مجازات کنند.

گفتنی است که دادستانی استانبول حکم بازداشت ۳۷ صهیونیست را به اتهام «نسل‌کشی» صادر کرده است؛ در میان اسامی متهمان، نام «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز دیده می‌شود.