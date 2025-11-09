به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب انصاری معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز روز یکشنبه در بازدید از روند احداث میدان دام جدید اظهار کرد: با بهره برداری از این مجموعه شاهد تمرکز فعالیتهای دامداری و فرآوردههای کشاورزی در یک نقطه سامان یافته خواهیم بود که این امر علاوه بر ارتقای سطح بهداشت محیط، در کاهش آلودگیهای زیست محیطی و رفع مشکلات ترافیکی مناطق مسکونی نقش مؤثری دارد.
وی افزود یکی از رویکردهای اصلی شهر تبریز در سالهای اخیر ساماندهی مشاغل مزاحم و بهبود وضعیت زیست محیطی شهر است میدان دام جدید تبریز یکی از مصادیق عملی این رویکرد بوده و افتتاح آن تحولی قابل توجه در این حوزه ایجاد خواهد کرد.
در ادامه یوسف قوام لاله سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری تبریز نیز با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: میدان دام جدید با زیرساختهای مناسب از جمله محلهای مجزا برای عرضه دام و بخشهای بهداشتی و خدماتی و مسیرهای دسترسی استاندارد طراحی شده است این مجموعه با هدف ایجاد فضای کاری ایمن و منظم برای فعالان صنف چوبداران و سایر مشاغل وابسته راه اندازی میشود.
وی اضافه کرد با تکمیل و افتتاح این میدان در آینده نزدیک شاهد بهبود وضعیت معیشتی فعالان این بخش، ارتقای چهره شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.
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