واکاوی ابعاد علمی، اخلاقی و فلسفی هوش مصنوعی در یک همایش

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی «مبانی علمی و فلسفی هوش مصنوعی» با حضور جمعی از چهره‌های علمی و فکری کشور، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در تالار استاد دکتر رضا داوری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (واقع در بزرگراه شهید حقانی، خروجی فرهنگستان‌ها و کتابخانه ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، طبقه همکف) برگزار می‌شود.

این همایش با همکاری گروه کوانتوم و هوش مصنوعی فرهنگستان علوم، فرصتی برای واکاوی جامع ابعاد علمی، اخلاقی و فلسفی هوش مصنوعی در بستر اندیشه اسلامی و نیازهای ملی فراهم می‌آورد.

در این رویداد، اساتید و صاحب‌نظرانی چون دکتر جواد صالحی، دکتر عماد فاطمی‌زاده، دکتر احمدرضا شرافت، دکتر حمیدرضا ربیعی، آیت‌الله محقق داماد و دکتر سید سعیدرضا عاملی به بررسی اهداف، فرصت‌ها، چالش‌ها و مبانی نظری هوش مصنوعی خواهند پرداخت. سخنرانی‌ها به‌طور ویژه به رابطه هوش مصنوعی با فلسفه اسلامی، چارچوب‌های اخلاقی توسعه آن، و نقش این فناوری در پیشبرد صنعت و اقتصاد ایران می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر حضور فیزیکی در محل همایش، به‌صورت مجازی نیز از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/ias/quantum.ai در این رویداد شرکت کنند. برای اطلاعات بیشتر می‌توان با نشانی ایمیل quantum.ai@ias.ac.ir تماس گرفت.