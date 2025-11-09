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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

درخشش دختران با نیازهای ویژه هرمزگانی در رقابت‌های پارادو و میدانی

درخشش دختران با نیازهای ویژه هرمزگانی در رقابت‌های پارادو و میدانی

بندرعباس- دانش‌آموزان استثنایی هرمزگان افتخار تازه‌ای در عرصه ورزش‌های قهرمانی رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش‌آموزان دختر با نیازهای ویژه هرمزگانی در بیست و نهمین دوره مسابقات پا را دو و میدانی قهرمانی کشور، گرامیداشت شهید عوض آزموده جعفرلو، با کسب عناوین برتر ملی خوش درخشیدند و برگ زرینی دیگر بر افتخارات ورزش دانش‌آموزی استان افزودند.

مجید رجبی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان هرمزگان در این زمینه گفت: این رقابت‌ها روز چهارشنبه چهاردهم آبان‌ماه به میزبانی استان تهران و در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد. وی افزود: تیم هرمزگان با حضور پرانرژی و عملکرد درخشان دانش‌آموزان خود، در میان برترین‌های کشور قرار گرفت.

رجبی در ادامه بیان کرد: در پایان مسابقات، فاطمه رنجبری از مدرسه کوثر میناب مقام دوم پرش طول، شهربانو اولیایی از همان مدرسه مقام چهارم پرش طول و پروانه اسماعیلی مسافرآبادی از مدرسه فدک رودخانه مقام سوم پرتاب وزنه را کسب کردند.

وی ضمن تبریک به این دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و مربیان پر تلاششان، تصریح کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده نشان از توانمندی، پشتکار و روحیه والای دانش‌آموزان استثنایی استان دارد و حاصل تلاش مداوم، برنامه‌ریزی دقیق مربیان و حمایت مجموعه آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان است

کد مطلب 6649772

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