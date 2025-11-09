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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

سردار فدا:  مسجد باید کانون حل مسائل محله باشد

سردار فدا:  مسجد باید کانون حل مسائل محله باشد

اصفهان - فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: مسجد باید محور مدیریت اجتماعی و هم‌افزایی نهادهای محلی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا صبح یکشنبه در نشست مجمع استادیاران نواحی مقاومت بسیج استان که در نمازخانه سپاه اصفهان برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت ایام فاطمیه و بزرگداشت روز ۱۳ آبان، بر لزوم تبیین دستاوردهای جبهه مقاومت و تقویت روحیه جهادی در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه غزه، شباهت‌های این نبرد با دوران دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: در هر دو مقطع، سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایات علیه ملت‌های مظلوم سکوت کردند و دشمن با محوریت آمریکا جنگ را تحمیل نمود؛ اما آنچه موجب پایداری شد، نقش تعیین‌کننده ولایت فقیه، حضور مردم در صحنه و وحدت نیروهای مسلح بود.

فرمانده سپاه استان اصفهان با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی به‌دنبال تضعیف ارکان قدرت ملی از جمله توان هسته‌ای و صنعت موشکی هستند، اظهار داشت: هدف اصلی آنان ایجاد ناامیدی، جنگ روانی و فاصله‌افکنی میان مردم و نظام بود، اما در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام این نقشه‌ها شکست خورد.

سردار فدا با تأکید بر ضرورت بازگشت مدیریت اجتماعی به محور مسجد تصریح کرد: مسجد باید مرکز تصمیم‌سازی و نقطه ثقل حل مسائل مردم باشد. امروز هم‌افزایی نهادهایی چون شهرداری، کمیته امداد، هلال احمر و بسیج در قالب قرارگاه مسجدمحور به مدیریت آیت‌الله طباطبایی‌نژاد شکل گرفته و این هماهنگی، فرصتی تاریخی برای احیای کارکرد اجتماعی مسجد است.

وی ضمن تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام کوچک‌زاد، با معرفی آقای سنایی به‌عنوان مدیر جدید امور مساجد استان افزود: آقای سنایی از بدنه مجموعه، جوانی انقلابی و صاحب ایده‌های نو است که می‌تواند تعامل میان نهادها را تقویت کرده و از موازی‌کاری جلوگیری کند. لازم است نواحی استان حداکثر بهره را از ظرفیت مدیریتی ایشان ببرند.

فرمانده سپاه استان در ادامه سخنان خود به اهمیت شبکه تربیتی صالحین و نقش استادیاران در رشد فکری بسیجیان اشاره کرد و گفت: فرماندهان نواحی باید نیمی از وقت مدیریتی خود را صرف پیگیری و تقویت حلقه‌های تربیتی کنند. جذب نیرو کافی نیست؛ استمرار و تربیت ماندگار اهمیت بیشتری دارد.

سردار فدا با قدردانی از فداکاری‌های مردم اصفهان در رخدادهای اخیر و تقدیم بیش از صد شهید خاطرنشان کرد: جوانان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ همان روحیه‌ای را دارند که نسل دفاع مقدس داشت. این استمرار روحیه ایثار، نشانه زنده بودن تفکر ولایت‌مدار و مجاهد در جامعه ماست.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) در پایان تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمن با عملیات روانی، وحدت ملت را خدشه‌دار کند. تقویت ایمان، انس با قرآن، رعایت حجاب و توسعه حلقه‌های معرفتی از الزامات استمرار انقلاب اسلامی است. مسجد و روحانیت محور این حرکت الهی‌اند و همه باید برای پویایی این نهاد قدسی تلاش مضاعف کنند.

کد مطلب 6649779

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