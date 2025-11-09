به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشگران جوان و متخصص پژوهشکده مکانیک این پژوهشگاه موفق شدند برای نخستینبار در کشور، فرآیند تلفیق تصاویر راداری سار هواپایه سامانه بومی ISRC-SAR با تصاویر اپتیکی ماهواره ملی خیام را با موفقیت انجام دهند.
هدف از این پروژه، ترکیب دادههای راداری و اپتیکی و تولید تصویری جدید با قدرت تفسیر بالاتر و قابلیت استخراج اطلاعات دقیقتر و کاربردیتر است. اهمیت این دستاورد زمانی دوچندان میشود که هر دو منبع داده به وسیله سامانههای کاملاً بومی ثبت و پردازش شدهاند.
این پروژه شامل دو مرحله اصلی بوده است:
تثبیت (Registration) بین تصویر راداری و تصویر پانکروماتیک اپتیکی ماهواره خیام
تلفیق (Fusion) دادهها با استفاده از دو روش پیشرفته IHS و Brovey
در حوزه سنجش از دور، تصاویر اپتیکی جزئیات طیفی و بصری سطح زمین مانند رنگ، روشنایی و ویژگیهای طیفی عوارض را نمایش میدهند؛ در مقابل، تصاویر راداری مستقل از شرایط نور و اتمسفر بوده و اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار فیزیکی، زبری و رطوبت سطح ارائه میکنند. بنابراین، ترکیب دقیق این دو نوع داده موجب همافزایی اطلاعاتی شده و تصویری جامعتر، دقیقتر و غنیتر از سطح زمین را فراهم میسازد.
این فناوری توانایی پشتیبانی از مأموریتهای کلیدی از جمله پایش تغییرات کاربری اراضی، مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی دقیق، مدیریت بحران و ارزیابی مناطق آسیبدیده از بلایا را دارد.
در این پروژه، مجموعهای از تصاویر مربوط به منطقه شهر جهرم مورد پردازش قرار گرفته و نتایج تثبیت و تلفیق با هر دو روش IHS و Brovey ارائه شده است.
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