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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

طرح خدمات دهی به اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد پیگیری می‌شود

طرح خدمات دهی به اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد پیگیری می‌شود

یاسوج-رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح خدمات‌دهی به اصحاب رسانه استان در حال تکمیل و پیگیری است.

به گزارش مهر، عصر یکشنبه چهارمین جلسه هیئت اندیشه‌ورز بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

سرهنگ عباس رضایی مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: بررسی این طرح از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از وقفه‌ای، از اوایل آبان مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: طرح نهایی تا آذر ماه آماده و جلسات با مدیران کل استان از هفته آینده آغاز می‌شود.

سید ولی موسوی افزود: در این جلسات ظرفیت‌های خدمات‌دهی به خبرنگاران بررسی و تفاهم‌نامه‌های لازم منعقد خواهد شد.

وی توجه به آموزش و مسائل معیشتی خبرنگاران را اولویت اصلی دانست و اضافه کرد: ۹۵ درصد خبرنگاران استان ماهانه کمتر از ۴ میلیون تومان درآمد دارند.

کد مطلب 6650173

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