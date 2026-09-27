به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضایی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه و برگزاری کارگاه آموزشی خبرنگاران گچساران، با تبریک هفته دفاع مقدس و قدردانی از فعالیت خبرنگاران و شهروندخبرنگاران در مناسبتهای مختلف، اظهار کرد: اصحاب رسانه در طول سال و بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و حوادث پس از آن، پای کار بودند و با پوشش اخبار، پیگیری مطالبات مردم و انعکاس خدمات دستگاهها نقش مهمی ایفا کردند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه رسانه استان، افزود: خبرنگاران با مسائل مختلفی از جمله نگاه ابزاری برخی مسئولان، ضعف سواد رسانهای مدیران، پایین بودن درآمد، نبود درآمد پایدار و کمبود حمایتهای صنفی مواجه هستند.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بسیاری از برنامهها برخی ها تجلیل می شوند، اما خبرنگاری که ساعتها در جلسه حضور دارد و پس از پایان برنامه تازه کارش برای تنظیم و انتشار خبر آغاز میشود، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی خبرنگاران مناسب نیست، گفت: درآمد بخش قابل توجهی از خبرنگاران استان پایین است و همین مسئله موجب شده بسیاری از نیروهای توانمند رسانهای، پس از مدتی این حوزه را ترک کنند.
تغییر فضای رسانه و افزایش نقش فعالان مجازی
رضایی با اشاره به تغییر فضای رسانهای کشور، اظهار کرد: امروز فضای رسانه تغییر کرده و فعالان فضای مجازی و انسانرسانهها مخاطبان قابل توجهی دارند و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت.
وی افزود: مدیران نیز این تغییر را دیدهاند و گاهی ترجیح میدهند خبر یک خدمت یا برنامه را از طریق صفحات پرمخاطب منتشر کنند زیرا ممکن است یک خبر در یک صفحه مجازی در مدت کوتاهی بازدید بسیار بالایی داشته باشد.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این موضوع به معنای نادیده گرفتن خبرنگاران حرفهای نیست، بلکه نشان میدهد رسانهها باید خود را با شرایط جدید وفق دهند، آموزش ببینند و شیوههای جدید تولید و توزیع محتوا را جدی بگیرند.
وی با انتقاد از کمتوجهی به آموزش در حوزه رسانه، گفت: بخشی از مشکلات به ساختارهای حمایتی و بخشی نیز به خود فعالان رسانه بازمیگردد زیرا گاهی خودمان نیز برای آموزش و بهروزرسانی مهارتها وقت کافی نمیگذاریم.
مشکل بزرگ رسانه، نبود انسجام صنفی است
رضایی یکی از مشکلات جدی رسانه استان را نبود انسجام میان فعالان این حوزه دانست و گفت: گاهی خبرنگاران به جای حمایت از یکدیگر، در جلسات خبری رفتارهایی نشان می دهند و حتی در برخی موارد پشت سر یکدیگر قرار نمیگیرند.
وی افزود: اگر خودمان برای خودمان ارزش و احترام قائل نباشیم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم دیگران جایگاه رسانه را به رسمیت بشناسند.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت شکلگیری کار جمعی در میان خبرنگاران گچساران، بیان کرد: خبرنگاران نباید مسائل صنفی را با نگاههای سیاسی و جناحی گره بزنند زیرا در حوزه کار صنفی، اختلاف سلیقه سیاسی نباید مانع همکاری شود.
وی ادامه داد: هر خبرنگار ممکن است با چند مدیر ارتباط داشته باشد و بتواند خدمتی برای رسانه دریافت کند، اما اگر این ظرفیتها کنار هم قرار بگیرد، میتوان خدمات بیشتری برای همه خبرنگاران فراهم کرد.
ضرورت فعال شدن کانون بسیج رسانه گچساران
رضایی با اشاره به وضعیت کانون بسیج رسانه در گچساران، گفت: سالها است تلاش شده این کانون فعال شود، اما این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداده و بخشی از این مسئله به کمکاری خود ما و مطالبه نکردن خبرنگاران بازمیگردد.
وی افزود: کانون بسیج رسانه یک نفر نیست و مسئول کانون قرار نیست به تنهایی همه جلسات، برنامههای آموزشی و امور صنفی را انجام دهد بلکه خبرنگاران باید خودشان پای کار بیایند و کانون را به یک مجموعه فعال تبدیل کنند.
مسئول بسیج رسانه استان پیشنهاد کرد: از آبانماه جلسات منظم شورای کانون با حضور خبرنگاران گچساران برگزار شود و هر جلسه یک موضوع مشخص و مطالبه صنفی داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این جلسات میتوان موضوعاتی مانند آموزش، استفاده از ظرفیت دستگاهها، برگزاری اردوهای فرهنگی، نشستهای تخصصی، حمایت از خبرنگاران و نحوه حضور رسانهها در برنامههای مختلف را بررسی و برای آنها تصمیمگیری کرد.
تشکیل شورای اندیشهورزی رسانه در گچساران
رضایی همچنین خواستار تشکیل شورای اندیشهورزی رسانه در گچساران شد و گفت: علاوه بر شورای کانون، باید جمعی از افراد مؤثر شهرستان از جمله روابط عمومی دستگاهها، اساتید دانشگاه و افراد صاحبنظر در حوزه رسانه نیز در این جلسات حضور داشته باشند.
وی افزود: این شورا میتواند مسائل مهم رسانهای شهرستان را بررسی کند و دستگاه مربوطه نیز برای پاسخگویی و حل مسئله در جلسه حضور داشته باشد.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای مثال اگر خبرنگاران درباره نحوه برگزاری نشستهای خبری یا نحوه دعوت از رسانههای فعال مطالبهای دارند، باید آن را در یک جلسه مشخص مطرح و برای آن تصمیمگیری شود تا این موضوع به شکل فردی و موردی دنبال نشود.
مطالبه برای تعیین جایگاه خبرنگاران در برنامههای رسمی
وی با اشاره به ضرورت تعیین فهرست خبرنگاران فعال شهرستان، گفت: لازم است با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانداری، سازوکاری مشخص شود تا خبرنگاران فعال و حرفهای شهرستان در نشستهای خبری و برنامههای رسمی دستگاهها حضور داشته باشند.
رضایی در عین حال افزود: فضای رسانهای امروز گسترده شده و نمیتوان فعالان فضای مجازی و شهروندخبرنگاران را نادیده گرفت اما باید تفاوت میان خبرنگار حرفهای، تولیدکننده محتوا و فردی که صرفاً مطالب دیگران را بازنشر میکند نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: باید تلاش کنیم فضای رسانه را محدود نکنیم، بلکه ضمن حفظ جایگاه خبرنگاران حرفهای، ظرفیتهای جدید رسانهای را نیز شناسایی و ساماندهی کنیم.
ضرورت حفظ اخلاق رسانهای
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد یکی دیگر از مطالبات خود از خبرنگاران گچساران را رعایت اخلاق حرفهای و حفظ حرمت یکدیگر عنوان کرد و گفت: در گچساران نسبت به برخی شهرستانها حاشیههای بیشتری در حوزه رسانه وجود دارد و لازم است خبرنگاران در جلسات و حتی در غیاب یکدیگر، حرمت همدیگر را حفظ کنند.
وی تأکید کرد: اگر خودمان حرمت و جایگاه یکدیگر را حفظ کنیم، قطعاً مدیران و سایر افراد جامعه نیز احترام بیشتری برای خبرنگاران قائل خواهند شد.
ظرفیت بالای شهروندخبرنگاران در پوشش رویدادها
رضایی با اشاره به فعالیت شهروندخبرنگاران در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و دیگر مناسبتها، گفت: در استان ظرفیت قابل توجهی از شهروندخبرنگاران شناسایی شده که در حوزه عکس، فیلم، تدوین و تولید محتوا فعالیت میکنند.
وی افزود: نمیتوان این ظرفیت را نادیده گرفت؛ بسیاری از این افراد با انگیزه و به صورت داوطلبانه در میدان حضور پیدا کردهاند و میتوان با آموزش تخصصی، این ظرفیت را به شکل مطلوبتری سازماندهی کرد.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، گفت: آموزشهایی مانند هوش مصنوعی، تدوین، تولید محتوای حرفهای و مهارتهای جدید رسانهای میتواند به ارتقای سطح فعالیت خبرنگاران و شهروندخبرنگاران کمک کند.
شورای عالی رسانه و فضای مجازی استان در مسیر اجرایی شدن
وی از شکلگیری ساختار شورای عالی رسانه و فضای مجازی استانها خبر داد و اظهار کرد: این ساختار در استانها ابلاغ شده و جلسات اولیه آن نیز در حال شکلگیری است.
رضایی افزود: در این ساختار، کارگروه رسانه پیشبینی شده و قرار است مسائل اصلی حوزه رسانه استان از جمله آموزش، حمایت و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات همیشگی حوزه رسانه، نبود اعتبار مشخص برای آموزش و برنامههای فرهنگی خبرنگاران بوده است و امیدواریم با فعال شدن این ساختار، بخشی از این مشکلات به شکل قانونی و برنامهریزیشده حل شود.
ظرفیت رسانهای گچساران بالاست
مسئول بسیج رسانه استان با اشاره به توانمندی خبرنگاران گچساران، گفت: گچساران از ظرفیت رسانهای بالایی برخوردار است و نمونههایی از برنامههای موفق رسانهای نیز در این شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: اگر اتحاد و همافزایی میان خبرنگاران شکل بگیرد، گچساران حتی میتواند در برخی حوزهها الگویی برای مرکز استان باشد.
رضایی گفت: خبرنگاران باید از ظرفیت ارتباطی خود با مدیران، دستگاهها، شرکت نفت، پتروشیمی و مجموعههای مختلف برای ایجاد خدمات عمومی و صنفی برای همه خبرنگاران استفاده کنند، نه اینکه هر فرد تنها برای خود مطالبه کند.
وی پیشنهاد کرد: خبرنگاران گچساران از هماکنون برای برگزاری چند کارگاه آموزشی تخصصی، اردوهای فرهنگی و برنامههای حرفهای در طول سال هدفگذاری کنند و برای تأمین منابع آنها از ظرفیت دستگاههای شهرستان استفاده شود.
در ادامه این نشست، جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای گچساران نیز با اشاره به مشکلات موجود، بر ضرورت تعیین جایگاه مشخص برای خبرنگاران در برنامهها و تجمعات، حمایت از نیروهای رسانهای فعال و توجه به خدماتی که خبرنگاران در شرایط سخت ارائه میکنند، تأکید کردند.
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