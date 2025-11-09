بازگشایی کامل تونل رخ در محور شهرکرد – اصفهان

سعید خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تونل رخ به‌صورت چهارخطه و در دو مسیر رفت و برگشت، با رعایت کامل نکات ایمنی و سرعت مطمئنه، بازگشایی شد.

وی افزود: کاربران جاده‌ای می‌توانند از دو خط مسیر رفت (شهرکرد به اصفهان) و دو خط مسیر برگشت (اصفهان به شهرکرد) به‌صورت مجزا استفاده کنند.

مدیرکل راهداری هدف از این اقدام را ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و روان‌سازی عبور و مرور در یکی از محورهای پرتردد استان عنوان کرد و از رانندگان خواست هنگام عبور از تونل، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.