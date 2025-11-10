صالحیان:زیرساخت های برگزاری انتخابات الکترونیک در ایلام فراهم شد

تاجالدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد انتخابات استان با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد، ضروری است زیرساختهای لازم برای اجرای این فرآیند فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاهها در این زمینه افزود: در این جلسه، دستگاههای مرتبط آخرین عملکرد خود را در خصوص آمادهسازی زیرساختهای فنی و اجرایی ارائه کردند. دستورالعملهای مربوطه نیز صادر و به تمامی نهادهای مسئول ارسال شده است.
صالحیان تأکید کرد: هدف از این نشست، دریافت گزارشهای نهایی از اقدامات انجامشده و ارزیابی میزان آمادگی دستگاهها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در موعد مقرر است. امیدواریم با همکاری همهجانبه، زمینه لازم برای اجرای دقیق، امن و شفاف این انتخابات فراهم شود.
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