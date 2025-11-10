پرواز های فرودگاه بیرجند به ۲۴ پرواز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مزگی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.

سرپرست اداره کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی آتا از تاریخ ۲۵ آبان‌ماه تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ در سه روز از هفته برقرار خواهد بود و گامی مؤثر در ارتقای ظرفیت پروازی فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند به شمار می‌رود.

مزگی نژاد تأکید کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی شرکت آتا، روزهای یکشنبه پرواز رفت از تهران ساعت ۰۵:۳۰ انجام شده و ورود به بیرجند در ساعت ۰۷:۰۰ خواهد بود و پرواز برگشت نیز در ساعت ۰۸:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در روزهای دوشنبه، پرواز رفت از تهران ساعت ۱۶:۴۰ انجام شده و ورود به بیرجند در ساعت ۱۸:۱۰ خواهد بود؛ پرواز برگشت نیز در ساعت ۱۹:۱۰ انجام می‌شود و همچنین در روزهای جمعه، پرواز رفت از تهران ساعت ۱۷:۳۰ انجام شده و ورود به بیرجند در ساعت ۱۹:۰۰ خواهد بود؛ پرواز برگشت نیز در ساعت ۲۰:۰۰ انجام خواهد شد.

مزگی‌نژاد افزود: با افزوده شدن این شش پرواز جدید، تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه بیرجند از ۱۸ پرواز به ۲۴ پرواز افزایش یافته است؛ که ۲۲ پرواز در مسیر تهران–بیرجند–تهران و ۲ پرواز در مسیر مشهد–بیرجند–مشهد انجام می‌شود.

سرپرست اداره کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در صورت استقبال مناسب مسافران از این برنامه پروازی، تداوم و استمرار آن در دستور کار قرار خواهد گرفت افزود: اداره کل فرودگاه‌های استان به‌صورت مستمر نیازهای سفر هوایی و روزهای بدون پرواز هفته را بررسی می‌کند و در تلاش است با همکاری شرکت‌های هواپیمایی فعال کشور، در روزهایی که تقاضا و درخواست مسافران وجود دارد، پروازهای جدید برقرار کند.