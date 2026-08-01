۱۲ پرواز فرودگاه بین المللی شهید کاوه در هفته دوم مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیاکبر سیدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ مردادماه، در مجموع ۶ پرواز رفت و ۶ پرواز برگشت در مسیر تهران–بیرجند–تهران از طریق فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی تصریح کرد: هواپیمایی پارسایر در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه در این مسیر خدماترسانی خواهد کرد.
سیدی تأکید کرد: بهگونهای که پروازهای شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۱۹:۴۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام شده، ساعت ۲۱:۰۰ وارد فرودگاه بیرجند میشود و پس از توقف، ساعت ۲۱:۴۵ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
وی ادامه داد:همچنین پروازهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۰۹:۱۵ در بیرجند به زمین مینشیند و ساعت ۱۰:۰۰ به مقصد تهران بازمیگردد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین هواپیمایی چابهار نیز در روز سهشنبه یک پرواز رفت و برگشت در این مسیر برقرار کرده است که بر اساس برنامه، ساعت ۲۰:۰۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام شده، ساعت ۲۱:۳۰ وارد فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند میشود و ساعت ۲۲:۳۰ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
سیدی یادآور شد: امیدواریم با استقبال مسافران، زمینه افزایش خدمات هوایی و توسعه پروازهای استان بیش از پیش فراهم شود.
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