۱۲ پرواز فرودگاه بین المللی شهید کاوه در هفته دوم مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر سیدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ مردادماه، در مجموع ۶ پرواز رفت و ۶ پرواز برگشت در مسیر تهران–بیرجند–تهران از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی تصریح کرد: هواپیمایی پارس‌ایر در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه در این مسیر خدمات‌رسانی خواهد کرد.

سیدی تأکید کرد: به‌گونه‌ای که پروازهای شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۱۹:۴۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام شده، ساعت ۲۱:۰۰ وارد فرودگاه بیرجند می‌شود و پس از توقف، ساعت ۲۱:۴۵ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

وی ادامه داد:همچنین پروازهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۰۹:۱۵ در بیرجند به زمین می‌نشیند و ساعت ۱۰:۰۰ به مقصد تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین هواپیمایی چابهار نیز در روز سه‌شنبه یک پرواز رفت و برگشت در این مسیر برقرار کرده است که بر اساس برنامه، ساعت ۲۰:۰۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام شده، ساعت ۲۱:۳۰ وارد فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند می‌شود و ساعت ۲۲:۳۰ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

سیدی یادآور شد: امیدواریم با استقبال مسافران، زمینه افزایش خدمات هوایی و توسعه پروازهای استان بیش از پیش فراهم شود.