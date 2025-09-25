  1. استانها
پروازهای تهران - بیرجند - تهران افزایش یافت

بیرجند- سرپرست فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی ایروان در مسیر تهران - بیرجند- تهران دوباره برقرار شد و تعداد پروازهای این مسیر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مزگی‌نژاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی، مجمع نمایندگان استان و اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی، پروازهای شرکت هواپیمایی ایروان در مسیر تهران – بیرجند – تهران دوباره برقرار شد.

سرپرست اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پرواز هر چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد بیرجند پرواز می‌کند، ساعت ۱۹:۳۰ در فرودگاه بیرجند به زمین می‌نشیند و ساعت ۲۰:۳۵ از بیرجند به سمت تهران بازمی‌گردد.

مزگی‌نژاد افزود: با برقراری این پرواز، از این پس همه روزهای هفته فرودگاه بیرجند به مقصد پایتخت پرواز خواهد داشت و شمار پروازهای هفتگی این فرودگاه به ۲۲ پرواز افزایش یافته است.

