به گزارش خبرنگار مهر، بهمن زندی رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام‌نور با تشریح دستاوردهای سفر به چین و شرکت در کنفرانس انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز و بررسی الگوهای جهانی آموزش باز، اعلام کرد: دانشگاه پیام‌نور با اجرای مأموریت‌های اصلی خود در حوزه مقاطع سه‌گانه آموزش عالی رسمی، آموزش‌های شغلی، مادام‌العمر و فرهنگ عمومی، آماده ایفای نقش ملی در تحول نظام آموزشی کشور است.

وی در توضیح جایگاه این دانشگاه گفت: دانشگاه پیام‌نور نخستین دانشگاه باز آسیا و سومین دانشگاه باز جهان است و این دانشگاه علاوه بر آموزش رسمی در سه مقطع تحصیلی، باید مأموریت تاریخی خود در آموزش مداوم کارکنان، آموزش‌های شغلی و فرهنگ‌سازی عمومی را فعال کند.

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام‌نور با اشاره به الگوی موفق چین در مدیریت آموزش‌های دانشگاه باز افزود: دانشگاه باز چین با ۲۲ میلیون یادگیرنده و پشتیبانی ۷ وزارتخانه در ۳۷۰۰ مرکز آموزشی فعالیت می‌کند. این مدل نشان داده که وقتی آموزش در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، نتیجه آن توسعه علمی، رشد مهارت و فرهنگ عمومی جامعه است.

وی تأکید کرد: ما در ایران نیز می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم. دانشگاه باز پیام‌نور با گستره ملی، توان علمی و زیرساخت آموزش ترکیبی (حضوری -مجازی) می‌تواند محور آموزش‌های شغلی و مادام‌العمر در کشور باشد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سواد دیجیتال، سواد سلامت، سواد محیط زیستی، سواد فرهنگی، سواد مالی، سواد انرژی و آموزش ضمن خدمت و مداوم کارکنان دولت و بخش خصوصی.

زندی در ادامه به سابقه تاریخی دانشگاه باز در ایران اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام‌نور ادامه منطقی همان ایده بزرگ دانشگاه آزاد ایران در دهه ۵۰ است؛ دانشگاهی که قرار بود مکمل سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج باشد و آموزش را به سراسر کشور ببرد. امروز زمان پیاده سازی همان رسالت است و ایفای نقش ملی در تربیت نیروی انسانی پهنه جغرافیایی ایران عزیز.

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام‌نور با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال گفت: دانشگاه پیام‌نور با ترکیب پداگوژی آموزشی و فناوری دیجیتال می‌تواند به الگویی بومی از دانشگاه باز هوشمند تبدیل شود. اگر با حمایت مالی دولت و بخش خصوصی زیرساخت فناوری آن تقویت شود، آماده‌ایم آموزش دانشجویان، شاغلان و عموم مردم را در سطح ملی به انجام برسانیم.

زندی در پایان آمادگی دانشگاه پیام نور را برای مشارکت در امور آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های دیگر از جمله امر تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد.