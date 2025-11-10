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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۷

آمادگی دانشگاه‌پیام نور برای همکاری با دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم

آمادگی دانشگاه‌پیام نور برای همکاری با دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام‌نور از آمادگی دانشگاه پیام نور برای مشارکت در امور آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های دیگر از جمله امر تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن زندی رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام‌نور با تشریح دستاوردهای سفر به چین و شرکت در کنفرانس انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز و بررسی الگوهای جهانی آموزش باز، اعلام کرد: دانشگاه پیام‌نور با اجرای مأموریت‌های اصلی خود در حوزه مقاطع سه‌گانه آموزش عالی رسمی، آموزش‌های شغلی، مادام‌العمر و فرهنگ عمومی، آماده ایفای نقش ملی در تحول نظام آموزشی کشور است.

وی در توضیح جایگاه این دانشگاه گفت: دانشگاه پیام‌نور نخستین دانشگاه باز آسیا و سومین دانشگاه باز جهان است و این دانشگاه علاوه بر آموزش رسمی در سه مقطع تحصیلی، باید مأموریت تاریخی خود در آموزش مداوم کارکنان، آموزش‌های شغلی و فرهنگ‌سازی عمومی را فعال کند.

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام‌نور با اشاره به الگوی موفق چین در مدیریت آموزش‌های دانشگاه باز افزود: دانشگاه باز چین با ۲۲ میلیون یادگیرنده و پشتیبانی ۷ وزارتخانه در ۳۷۰۰ مرکز آموزشی فعالیت می‌کند. این مدل نشان داده که وقتی آموزش در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، نتیجه آن توسعه علمی، رشد مهارت و فرهنگ عمومی جامعه است.

وی تأکید کرد: ما در ایران نیز می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم. دانشگاه باز پیام‌نور با گستره ملی، توان علمی و زیرساخت آموزش ترکیبی (حضوری -مجازی) می‌تواند محور آموزش‌های شغلی و مادام‌العمر در کشور باشد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سواد دیجیتال، سواد سلامت، سواد محیط زیستی، سواد فرهنگی، سواد مالی، سواد انرژی و آموزش ضمن خدمت و مداوم کارکنان دولت و بخش خصوصی.

زندی در ادامه به سابقه تاریخی دانشگاه باز در ایران اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام‌نور ادامه منطقی همان ایده بزرگ دانشگاه آزاد ایران در دهه ۵۰ است؛ دانشگاهی که قرار بود مکمل سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج باشد و آموزش را به سراسر کشور ببرد. امروز زمان پیاده سازی همان رسالت است و ایفای نقش ملی در تربیت نیروی انسانی پهنه جغرافیایی ایران عزیز.

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام‌نور با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال گفت: دانشگاه پیام‌نور با ترکیب پداگوژی آموزشی و فناوری دیجیتال می‌تواند به الگویی بومی از دانشگاه باز هوشمند تبدیل شود. اگر با حمایت مالی دولت و بخش خصوصی زیرساخت فناوری آن تقویت شود، آماده‌ایم آموزش دانشجویان، شاغلان و عموم مردم را در سطح ملی به انجام برسانیم.

زندی در پایان آمادگی دانشگاه پیام نور را برای مشارکت در امور آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های دیگر از جمله امر تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد.

کد مطلب 6650687
زهرا سیفی

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    نظرات

    • امیرمحمد IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      1 6
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      دانشگاه فرهنگیان خودش به اندازه کافی سطح علمیش بالا هست، دیگه نیاز به کمک پیام نور نیست.
      • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        7 0
        تنها دانشگاهی که در کشور استاندارد آموزشی را رعایت می کند پیام نور است بقیه ول معطلن مهمترین مقطع آموزشی کاردانی و کارشناسی است اگر دانشگاه‌های دیگر حرفی برای گفتن داره بخاطر دوره تحصیلات تکمیلی است دانشگاه فرهنگیان تعطیل است ، هیچ کیفیتی ندارد
      • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        0 1
        اهمیت دانشگاه فرهنگیان تنها به دلیل استخدام پنداشتن خدمت سربازی است وگرنه اکراین دو امتیاز را نداشت هیچ کس استقبال نمی کرد حتی رتبه صد هزار زیرا نه بار علمی دارد نه محیط دانشگاهی
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      یارو داخل روستا راهش نمی دادند دنبال کدخدا می گشت شما فعلا بروید دنبال مدرک فارغ‌التحصیلان خودتان که چندسال درس خواندن هیچ کس جوابگوی دادن مدرک نیست
    • سبحان IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 1
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      دانشگاه پیام نور چندین بار در میان دانشگاه های برتر جهان موفق به کسب رتبه شده و با امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و اساتید با تجربه فرصت خوبی برای تربیت معلم در کشور می باشد
    • سبحان IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دانشگاه پیام‌نور به لحاظ امکانات و تجهیزات و فضاهای آموزشی مناسب هچنین اساتید مجرب ،کسب رتبه بین المللی در بین دانشگاه های برتر دنیا می تواند در زمینه تربیت معلم کمک بسیار خوبی برای دولت و جامعه باشد.

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