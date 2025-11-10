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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۱

سلامی ریک: شکارچی شاهین ۲۰۰ میلیون تومان در آستارا محکوم شد

سلامی ریک: شکارچی شاهین ۲۰۰ میلیون تومان در آستارا محکوم شد

آستارا- رئیس اداره محیط زیست آستارا گفت: فرد متخلفی در آستارا به جرم زنده گیری و نگهداری یک بهله پرنده شکاری شاهین بحری علاوه بر مجازات کیفری به جزای نقدی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد.

محمدرضا سلامی ریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرد متخلفی در آستارا به جرم زنده گیری و نگهداری یک بهله پرنده شکاری شاهین بحری علاوه بر مجازات کیفری به جزای نقدی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد.

وی افزود: این صیاد پرنده شکاری با رأی و نظر قاضی پرونده از سوی دادگستری شهرستان آستارا به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی از بابت زنده گیری و اتلاف پرندگان شکاری در حق محیط‌زیست محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با بیان اینکه رأی به صورت حضوری صادر شده و قابل تجدید نظر است، اظهار داشت: این پرنده شکاری، از سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا در بازرسی از منزل این صیاد کشف و ضبط شد که فرد خاطی به محض مشاهده مأمورین یگان محیط زیست نسبت به اتلاف پرنده اقدام نمود.

وی عنوان کرد: این پرنده شکاری زیبا در اکثر مناطق دشتی و تعدادی نیز در مناطق صخره‌ای و جنگلی استان گیلان زیست می‌کنند که به دلیل ارزش اقتصادی بالا، متأسفانه در دام افراد متخلف گرفتار شده و به استان‌های جنوبی قاچاق می‌شوند.

سلامی در مورد جریمه شکار گونه‌های مختلف جانوران وحشی اظهار کرد: شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، بهایی برای صید و شکار جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان منظور کرده است که بر اساس آن متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال نیز محکوم خواهند شد.

کد مطلب 6650731

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