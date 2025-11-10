سلامی ریک: شکارچی شاهین ۲۰۰ میلیون تومان در آستارا محکوم شد

محمدرضا سلامی ریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرد متخلفی در آستارا به جرم زنده گیری و نگهداری یک بهله پرنده شکاری شاهین بحری علاوه بر مجازات کیفری به جزای نقدی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد.

وی افزود: این صیاد پرنده شکاری با رأی و نظر قاضی پرونده از سوی دادگستری شهرستان آستارا به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی از بابت زنده گیری و اتلاف پرندگان شکاری در حق محیط‌زیست محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با بیان اینکه رأی به صورت حضوری صادر شده و قابل تجدید نظر است، اظهار داشت: این پرنده شکاری، از سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا در بازرسی از منزل این صیاد کشف و ضبط شد که فرد خاطی به محض مشاهده مأمورین یگان محیط زیست نسبت به اتلاف پرنده اقدام نمود.

وی عنوان کرد: این پرنده شکاری زیبا در اکثر مناطق دشتی و تعدادی نیز در مناطق صخره‌ای و جنگلی استان گیلان زیست می‌کنند که به دلیل ارزش اقتصادی بالا، متأسفانه در دام افراد متخلف گرفتار شده و به استان‌های جنوبی قاچاق می‌شوند.

سلامی در مورد جریمه شکار گونه‌های مختلف جانوران وحشی اظهار کرد: شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، بهایی برای صید و شکار جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان منظور کرده است که بر اساس آن متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال نیز محکوم خواهند شد.