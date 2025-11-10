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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

برجای ماندن بیش از ۸۵۰ شهید و زخمی در دوره آتش بس غزه!

برجای ماندن بیش از ۸۵۰ شهید و زخمی در دوره آتش بس غزه!

با وجود ادعای تل آویو و واشنگتن مبنی بر اجرای آتش بس در نوار غزه طی این دوره بیش از ۲۴۰ تن به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که با اضافه شدن شهدای جدید طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد شهدای فلسطینی از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه تاکنون به ۲۴۱ تن رسیده است.

همچنین گزارش شده که از ۱۱ اکتبر تاکنون ۶۱۹ تن در حملات رژیم صهیونیستی طی مرحله نخست آتش بس غزه زخمی شده‌اند.

بدین ترتیب مجموع شهدای فلسطینی در نوار غزه از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۹ هزار و ۱۷۶ تن و تعداد زخمی‌ها به ۱۷۰ هزار و ۶۹۰ تن می‌رسد.

لازم به ذکر است که با وجود اجرای رسمی آتش بس در نوار غزه از ماه اکتبر تاکنون، رژیم صهیونیستی به حملات روزانه خود علیه مناطق مختلف این باریکه ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6650909

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