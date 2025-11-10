غیبت وزرای صهیونیست در جلسات کابینه؛ نتانیاهو خشمگین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتیانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وزرای این رژیم طی روزهای گذشته هشدار داده بود که در صورت تکرار غیبتها و تأخیرها در نشستهای کابینه دست به اقدامات توبیخی علیه آنها میزند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو هشدار داده بود که هر وزیری که در این نشستها حضور نداشته یا تأخیر داشته باشد نمیتواند در خصوص تصمیمات مربوط به وزارت خانهاش نظر دهد. همچنین هر وزیری که ۲ بار این اقدام را انجام دهد با سفر خارجی وی موافقت نخواهد شد.
نتانیاهو در آخرین نشست کابینه با دیدن مشارکت تنها ۱۲ وزیر عصبانی شده بود.
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