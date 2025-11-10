  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

ثبت بالاترین آمار جهانی در زمینه قطع عضو کودکان در غزه

ثبت بالاترین آمار جهانی در زمینه قطع عضو کودکان در غزه

دانشگاه آمریکایی بیروت به ثبت بالاترین آمار جهانی در زمینه قطع عضو کودکان در نوار غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، در گزارش صادره از سوی دانشگاه آمریکایی بیروت آمده است که نوار غزه شاهد بالاترین آمار جهانی در زمینه قطع عضو کودکان بوده است.

در این گزارش تاکید شده است که بیش از ۱۷۰ هزار زخمی در نوار غزه تا سپتامبر ۲۰۲۵ وجود دارد و یک چهارم آنها به درمان‌های طولانی مدت در سایه فروپاشی سیستم پزشکی این باریکه نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، نوار غزه از کمبود شدید نیروهای درمانی و تجهیزات پزشکی رنج می‌برد که همین مسأله باعث شده درمان افراد زخمی و آسیب دیده تقریباً غیر ممکن شود.

کد مطلب 6650771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ریحانه عرب RO ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ناراحت کننده بود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها