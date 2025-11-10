ثبت بالاترین آمار جهانی در زمینه قطع عضو کودکان در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، در گزارش صادره از سوی دانشگاه آمریکایی بیروت آمده است که نوار غزه شاهد بالاترین آمار جهانی در زمینه قطع عضو کودکان بوده است.

در این گزارش تاکید شده است که بیش از ۱۷۰ هزار زخمی در نوار غزه تا سپتامبر ۲۰۲۵ وجود دارد و یک چهارم آنها به درمان‌های طولانی مدت در سایه فروپاشی سیستم پزشکی این باریکه نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، نوار غزه از کمبود شدید نیروهای درمانی و تجهیزات پزشکی رنج می‌برد که همین مسأله باعث شده درمان افراد زخمی و آسیب دیده تقریباً غیر ممکن شود.