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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

آغاز عملیات هدایت آب‌های سطحی در ضلع شمالی ترمینال مرکزی سنندج

آغاز عملیات هدایت آب‌های سطحی در ضلع شمالی ترمینال مرکزی سنندج

سنندج- رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج آغاز عملیات هدایت آب‌های سطحی در ضلع شمالی ترمینال مرکزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خضری ظهر دوشنبه در مورد جزئیات این خبر به خبرنگاران کردستان اعلام کرد: عملیات اجرایی هدایت و انتقال آب‌های سطحی ضلع شمالی ترمینال مرکزی سنندج، مقابل ورودی مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور، با هدف کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در محدوده خیابان مولوی و تقاطع دکتر حسینی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: هر ساله با بارش‌های فصلی، تجمع روان‌آب‌ها در این منطقه موجب بروز مشکلات ترافیکی و نارضایتی شهروندان می‌گردید.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج در مورد جزئیات این طرح هم گفت: در این عملیات، از لوله‌های بتنی مسلح با قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و طول بیش از ۸۰ متر استفاده خواهد شد که نقش مهمی در هدایت روان‌آب‌ها و بهبود زیرساخت‌های منطقه دارد.

خضری تأکید کرد: با اجرای این طرح، انتظار می‌رود بخشی از مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در محورهای شمالی ترمینال مرکزی و اطراف آن به‌طور اساسی برطرف شود.

بنا به گفته این مقام مسئول؛ واحد عمران سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج مسئولیت اجرایی این پروژه را بر عهده دارد.

وی در پایان تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که پس از اتمام عملیات، وضعیت ترافیکی و دسترسی در محدوده ترمینال مرکزی بهبود چشمگیری یابد.

کد مطلب 6651222

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