به گزارش خبرنگار مهر، حمید خضری ظهر دوشنبه در مورد جزئیات این خبر به خبرنگاران کردستان اعلام کرد: عملیات اجرایی هدایت و انتقال آب‌های سطحی ضلع شمالی ترمینال مرکزی سنندج، مقابل ورودی مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور، با هدف کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در محدوده خیابان مولوی و تقاطع دکتر حسینی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: هر ساله با بارش‌های فصلی، تجمع روان‌آب‌ها در این منطقه موجب بروز مشکلات ترافیکی و نارضایتی شهروندان می‌گردید.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج در مورد جزئیات این طرح هم گفت: در این عملیات، از لوله‌های بتنی مسلح با قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و طول بیش از ۸۰ متر استفاده خواهد شد که نقش مهمی در هدایت روان‌آب‌ها و بهبود زیرساخت‌های منطقه دارد.

خضری تأکید کرد: با اجرای این طرح، انتظار می‌رود بخشی از مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در محورهای شمالی ترمینال مرکزی و اطراف آن به‌طور اساسی برطرف شود.

بنا به گفته این مقام مسئول؛ واحد عمران سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج مسئولیت اجرایی این پروژه را بر عهده دارد.

وی در پایان تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که پس از اتمام عملیات، وضعیت ترافیکی و دسترسی در محدوده ترمینال مرکزی بهبود چشمگیری یابد.