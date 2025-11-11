سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: وجود همدلی مناسب در بین نمایندگان هرمزگان زمینه توسعه استان را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: در جلسه مجمع نمایندگان هرمزگان، ریاست مجمع را عهده دار شدم تا با همراهی و همدلی سایر نمایندگان بتوان برای هرمزگان تصمیم گیری های ملی انجام شود.
هاشمی نخل ابراهیمی گفت: استان هرمزگان یکی از استانهای مهم و استراتژیک کشور است که با پیگیری نمایندگان میتوان تصمیمات مهمی را برای توسعه بیشتر گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: با توجه به شناخت از حوزههای مختلف هرمزگان با همراهی سایر نمایندگان و همچنین مسئولان استانی به دنبال آن هستیم تا مطالبات مردم را تأمین کنیم.
نماینده مردم شرق هرمزگان عنوان کرد: استان هرمزگان باید در بسیاری از شاخصهای مهم به رشد و توسعه دست یابد که این کار با حضور توانمند نمایندگان هرمزگان شکل گرفته است و میتوانیم با این همدلی به دنبال تأمین مطالبات مردم بیش از پیش باشیم.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای بنادر، آموزش، بهداشت و راه را در استان با جدیت دنبال خواهیم کرد بیان داشت: در برخی از مناطق استان در این حوزهها با مشکل مواجه هستیم که با برنامه ریز و پیگیریهای انجام شده بدنبال رشد و توسعه و ایجاد آنها هستیم.
پیش از این احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس ریاست دورهای مجمع نمایندگان هرمزگان را عهده دار بود.
نظر شما