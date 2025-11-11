  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان شد

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان شد

بندرعباس- سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: وجود همدلی مناسب در بین نمایندگان هرمزگان زمینه توسعه استان را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: در جلسه مجمع نمایندگان هرمزگان، ریاست مجمع را عهده دار شدم تا با همراهی و همدلی سایر نمایندگان بتوان برای هرمزگان تصمیم گیری های ملی انجام شود.

هاشمی نخل ابراهیمی گفت: استان هرمزگان یکی از استان‌های مهم و استراتژیک کشور است که با پیگیری نمایندگان می‌توان تصمیمات مهمی را برای توسعه بیشتر گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: با توجه به شناخت از حوزه‌های مختلف هرمزگان با همراهی سایر نمایندگان و همچنین مسئولان استانی به دنبال آن هستیم تا مطالبات مردم را تأمین کنیم.

نماینده مردم شرق هرمزگان عنوان کرد: استان هرمزگان باید در بسیاری از شاخص‌های مهم به رشد و توسعه دست یابد که این کار با حضور توانمند نمایندگان هرمزگان شکل گرفته است و می‌توانیم با این همدلی به دنبال تأمین مطالبات مردم بیش از پیش باشیم.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های بنادر، آموزش، بهداشت و راه را در استان با جدیت دنبال خواهیم کرد بیان داشت: در برخی از مناطق استان در این حوزه‌ها با مشکل مواجه هستیم که با برنامه ریز و پیگیری‌های انجام شده بدنبال رشد و توسعه و ایجاد آنها هستیم.

پیش از این احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس ریاست دوره‌ای مجمع نمایندگان هرمزگان را عهده دار بود.

کد مطلب 6652477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها