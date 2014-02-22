سفراستانی روحانی به هرمزگان

خانه ملت: سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص زمان دقیق سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، رئیس جمهور به همراه هیئت دولت روز سه شنبه وارد استان هرمزگان می شود و این سفر تا روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات و خواسته های اصلی مردم از رئیس جمهور، افزود: یکی از خواسته های اصلی همه مردم هرمزگان لغو مصوبه انتزاع چند روستا از استان هرمزگان و حل و فصل این موضوع است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه تا کنون از ظرفیت های بالقوه استان هرمزگان به خصوص در مکانها و نقاطی غیر از شهر بندر عباس، درست استفاده نشده است، تصریح کرد: دولت نهم و دهم در طول فعالیتش تمام تمرکز خود را از نظر انجام کارهای عمرانی و اجرایی و توسعه شهری به مرکز استان یعنی بندر عباس اختصاص داده بود، که امیدواریم دولت یازدهم طوری برنامه ریزی کند تا شاهد توسعه متوازن استان و پیشرفت نقاطی که مستعدند باشیم.

هاشمی نخل ابراهیمی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد جدید در هرمزگان را از دیگر مطالبات مردم این استان از دولت عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت به دلیل وضعیت بودجه و اعتباری به دنبال مدیریت تقاضا و مطالبات است، باید توجه داشت چنین طرح هایی پول و اعتبار نیاز ندارد بلکه یک تصمیم گیری است که آینده اقتصادی منطقه را از نظر سرمایه گذاری، اشتغال ، کسب سود و درآمد برای مردم تضمین خواهد کرد.

عضوکمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه زیرساخت های نقاط پیرامونی مرکز استان یعنی نواحی شرق و غرب بسیار ضعیف است، گفت: تکمیل و تقویت زیرساخت ها به خصوص در حوزه راه، آب و برق روستایی از محوری ترین خواسته های مردم هرمزگان است که دولت تدبیروامید باید این موارد را مد نظر قراردهد.

این نمانیده مردم در مجلس نهم توسعه بهداشت و درمان، حل مشکل اشتغال جوانان، حمایت از بخش کشاورزی، صدور مجوز صید برای صیادان و توسعه بندرگاهی و گمرکی را از دیگر مطالبات همیشگی مردم هرمزگان برشمرد و گفت: مردم انتظار دارند دولت با نگاهی همه جانبه شرایطی فراهم کند تا وضعیت استان به یک شرایط نرمال و قابل قبولی برسد که مرکز، شرق و غرب هرمزگان به صورت همزمان توسعه یابند.

عضومجمع نمایندگان استان هرمزگان با اشاره به اینکه این استان جز مناطق بندری و ساحلی است، تصریح کرد: انجام هرگونه اقدام و حرکتی که به توسعه و پیشرفت هرمزگان منتهی شود توسعه و پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت بنابراین سرمایه گذاری برای هرمزگان در سطح کلان فواید زیادی را خواهد داشت.

هاشمی با اشاره به 2 رویکرد و محور اصلی دولت یازدهم در سفرهای استانی ، افزود: دولت تدبیر و امید در سفرهای استانی ، در وهله اول با توجه به شرایط مالی و بودجه ای خاصی که کشور دارد به دنبال مدیریت تقاضاها و توقعات مردم است.

وی افزود: در مرحله دوم ، دولت درنظر دارد به شکلی برنامه ریزی کند که این دور از سفرها طوری نباشد که وعده هایی داده شود و مصوباتی به تصویب برسد که خارج از توان دولت باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: اگر دولت در سفرهای استانی وعده ها و مصوباتی دهد که نتواند به آنها عمل کند، این وعده ها و مصوبات در آینده به مطالبت مردمی تبدیل شده و باعث نارضایتی و ناامیدی مردم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این دیدارها اگر مصوبه و وعده ای داده می شود باید منطقی باشد ، افزود: دولت در نظر دارد در سفرهای استانی ، مصوبات سفرهای استانی دولت های قبلی را بررسی و در خصوص مصوباتی که نیمه تمام یا انجام نشده است ، تصمیم گیری کند و مصوبات انجام نشده ای را که باید انجام شود تعیین تکلیف شوند.

هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص جزئیات سفر رئیس جمهور به هرمزگان، گفت: بر اساس برنامه های پیش بینی و اعلام شده ، رئیس جمهور یک سخنرانی و دیدار عمومی با مردم در مرکز استان خواهند داشت که مجمع نمایندگان استان پیشنهاد دادیم ، دو دیدار مردمی دیگر هم در شرق استان یعنی شهرستان میناب و غرب استان یعنی بندر لنگه به عنوان قطبهای شرق و غرب داشته باشیم که هنوز جواب قطعی داده نشده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه به پیشنهاد رئیس جمهور یک همایش سرمایه گذاری در این استان برگزار خواهد شد، افزود: انجام دیدارهای تخصصی با اصناف ،بازاریان خانواده شهدا و سایر اقشار مختلف مردم از دیگر محورهای سفر هیئت دولت به هرمزگان خواهد بود.