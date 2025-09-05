سواحل مکران و شرق هرمزگان قطب توسعه آینده ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل میناب با تقدیر از تلاش‌های مردم و مسئولان محلی این شهرستان را دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی، هنری و اقتصادی دانست.

وی با اشاره به حضور پررنگ جوانان و نوجوانان مینابی در عرصه‌های هنری گفت: میناب پایتخت تئاتر، موسیقی، شعر و هنر جنوب کشور است. مردم این منطقه دارای ذوق و استعداد فراوانی هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای معرفی فرهنگ، آداب و آئین‌های بومی در سطح استان و کشور بهره‌برداری شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با تأکید بر سابقه تمدنی و تجاری میناب افزود: بازارهای سنتی و تبادلات تجاری این منطقه از گذشته تاکنون نشان‌دهنده جایگاه تاریخی میناب است. توسعه راه‌های ارتباطی با جنوب کرمان، رودان، جاسک و بندرعباس می‌تواند رونق دوباره‌ای به اقتصاد منطقه بدهد.

وی همچنین کشاورزی را یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه شرق هرمزگان دانست و خاطرنشان کرد: گسترش کشت‌های تجاری، توسعه گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامات ضمن افزایش درآمد مردم، به اشتغال پایدار نیز کمک خواهد کرد.

نماینده شرق هرمزگان با اشاره به نیازهای زیربنایی منطقه گفت: ما پیگیر توسعه خدمات‌رسانی در حوزه‌های آب، برق، مخابرات، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش هستیم و جلساتی با وزارتخانه‌های مربوطه برای رفع مشکلات کشاورزان و ارتقای خدمات عمومی برگزار خواهیم کرد.

هاشمی نخل‌ابراهیمی آینده شرق هرمزگان را روشن توصیف کرد و افزود: سواحل مکران و شهرستان‌های میناب، رودان، سیریک و بشاگرد می‌توانند به قطب توسعه آینده ایران تبدیل شوند. ظرفیت‌های این منطقه در حوزه کشاورزی، تجارت و بازرگانی و همچنین منابع طبیعی می‌تواند بار توسعه کشور را به دوش بکشد.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و مردم خونگرم میناب تأکید کرد: نمایندگان مردم در مجلس آماده هرگونه همکاری برای توسعه شرق هرمزگان هستند و امیدواریم با همدلی مردم و مسئولان، شاهد آینده‌ای روشن و شکوفا برای این منطقه باشیم.