فریده شجاعی: می دانیم جام جهانی فوتسال زنان سختی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی نایب‌رئیس فدراسیون در امور بانوان، عصر امروز با حضور در اردوی ملی‌پوشان فوتبال بانوان، دقایقی با بازیکنان و اعضای کادر فنی گفت‌وگو کرد.

شجاعی در این دیدار صمیمانه، با تقدیر از تلاش‌های بازیکنان در مسیر آماده‌سازی برای مسابقات جهانی فوتسال فیلیپین، گفت: می‌دانیم رقابت‌های سختی پیش‌رو دارید، اما ایمان داریم که با تمام توان می‌توانید نمایشی درخشان داشته باشید. هدف ما فقط کسب نتیجه نیست، بلکه می‌خواهیم با تمام انرژی بازی کنید تا باعث شادی دل مردم ایران شوید.

وی در پایان برای ملی‌پوشان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری نمود که نمایش آن‌ها در این رقابت‌ها بازتابی از توان، غیرت و شایستگی فوتسال بانوان ایران باشد.