تساوی تیم ملی فوتسال بانوان مقابل لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال بانوان ایران عصر امروز در نخستین دیدار دوستانه خود در مانیل، برابر تیم ملی لهستان قرار گرفت. این مسابقه از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت محلی در سالن Ynares Sports Arena شهر آنتی‌پولو برگزار شد.

در این دیدار، شاگردان شهرزاد مظفر با هدف افزایش هماهنگی تیمی، بررسی شرایط فنی بازیکنان و کسب تجربه پیش از آغاز جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ به میدان رفتند.

کادر فنی تیم ملی با ایجاد تغییرات در ترکیب و بررسی عملکرد بازیکنان، روند آنالیز فنی تیم را ادامه داد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از این مسابقه، برنامه آماده‌سازی خود را در مانیل ادامه خواهد داد و در دومین بازی دوستانه برابر نیوزیلند به میدان خواهد رفت.