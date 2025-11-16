  1. ورزش
تساوی تیم ملی فوتسال بانوان مقابل لهستان

دیدار دوستانه ملی پوشان فوتسال ایران برابر لهستان قبل از شروع جام جهانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال بانوان ایران عصر امروز در نخستین دیدار دوستانه خود در مانیل، برابر تیم ملی لهستان قرار گرفت. این مسابقه از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت محلی در سالن Ynares Sports Arena شهر آنتی‌پولو برگزار شد.

در این دیدار، شاگردان شهرزاد مظفر با هدف افزایش هماهنگی تیمی، بررسی شرایط فنی بازیکنان و کسب تجربه پیش از آغاز جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ به میدان رفتند.

کادر فنی تیم ملی با ایجاد تغییرات در ترکیب و بررسی عملکرد بازیکنان، روند آنالیز فنی تیم را ادامه داد.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از این مسابقه، برنامه آماده‌سازی خود را در مانیل ادامه خواهد داد و در دومین بازی دوستانه برابر نیوزیلند به میدان خواهد رفت.

