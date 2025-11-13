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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

کشف ماینرهای غیرمجاز توسط اطلاعات سپاه کرمانشاه

کشف ماینرهای غیرمجاز توسط اطلاعات سپاه کرمانشاه

کرمانشاه- ۱۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در عملیات‌های اطلاعاتی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) در کرمانشاه کشف و توقیف شد.

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کد مطلب 6654977

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