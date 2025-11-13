https://mehrnews.com/x39zLS ۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱ کد مطلب 6654977 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱ کشف ماینرهای غیرمجاز توسط اطلاعات سپاه کرمانشاه کرمانشاه- ۱۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در عملیاتهای اطلاعاتی سپاه حضرت نبیاکرم (ص) در کرمانشاه کشف و توقیف شد. دریافت 11 MB کد مطلب 6654977 کپی شد مطالب مرتبط خاموشی ۲۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه خاموشی ۱۰۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه ۵۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در هرسین کشف شد هر ماینر ۳ هزار وات ساعت برق مصرف میکند توقیف ماینرهای غیرمجاز در کرمانشاه کشف ماینرهای غیرمجاز در مطب پزشک کرمانشاهی برچسبها اطلاعات سپاه کرمانشاه کرمانشاه دستگاه ماینر ماینر
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