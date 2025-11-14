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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۱

نماز باران در حرم مطهر شاهچراغ(ع) اقامه می‌شود

نماز باران در حرم مطهر شاهچراغ(ع) اقامه می‌شود

شیراز- آیین معنوی و پرشکوه نماز باران به امامت نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه در صحن مطهر آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معنوی و پرشکوه نماز باران با امامت آیت‌الله لطف اله دژکام صبح دوشنبه ۲۶ آبان ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح در صحن مطهر آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار، در فضایی آکنده از معنویت و خشوع، برای طلب رحمت الهی و نزول باران برکت و رحمت برگزار می‌شود.

در این آئین، نمازگزاران با قرائت دعای توسل از خداوند مهربان خواهان فروریختن رحمت آسمانی و گشایش بر زمین‌های تشنه خواهند شد.

این ویژه برنامه به همت جامعه روحانیت شیراز، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس و آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) برگزار و حضور خانواده‌ها در این اجتماع عبادی، جلوه‌ای از وحدت، دعا و همدلی مردمان در سایه ایمان را بازتاب خواهد داد.

کد مطلب 6655274

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