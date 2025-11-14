به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، هادی قوامی کاهش چشمگیر بارندگی‌ها نسبت به سال‌های گذشته را عامل تهدید کشاورزی اسفراین دانست و گفت: خشکسالی شدید دشت‌های شهرستان را تحت تأثیر قرار داده و تاکنون کشت پاییزه انجام نشده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نزول رحمت الهی، به وضعیت پروژه‌های عمرانی راکد شهرستان اشاره کرد و افزود: طرح‌های مهمی از جمله راه‌آهن و پروژه‌های ارتباطی سال‌ها است نیمه‌تمام مانده و تکمیل آنها نیازمند اعتبارات بیشتری است.

قوامی اعلام کرد که پنج میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای ارگ تاریخی بلقیس تخصیص یافته و عملیات این پروژه به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد شهرستان تأکید کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار بهره‌بردار در مناطق اسفراین و صفی‌آباد فعالیت دارند، اما کمتر از پنج هزار نفر عضو صندوق کشاورزی هستند. انتظار می‌رود عضویت بهره‌برداران افزایش یابد تا همه کشاورزان از مزایای صندوق بهره‌مند شوند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی تجهیز ۳۰۰ چاه عمیق به سامانه انرژی خورشیدی را از اولویت‌های اصلی شهرستان عنوان کرد و افزود: این طرح می‌تواند مشکل تأمین برق کشاورزان را به‌طور اساسی برطرف کند.

قوامی به پروژه‌های صنعتی شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون پنج پیمانکار ملی فعال هستند و ظرفیت‌های معدنی منطقه در حال بهره‌برداری است و پروژه‌های بزرگی مانند پلیمر نگین با اعتبار هزار میلیارد تومان، طرح تکمیلی آذین فورج با هزار میلیارد تومان و طرح توسعه فولاد اسفراین در حال تکمیل هستند، همچنین گلخانه ۵۰ هکتاری ساریگل مراحل پایانی را می‌گذراند که با بهره‌برداری از آن برای حدود هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.