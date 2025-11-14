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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

قوامی: خشکسالی و کاهش بارندگی توسعه و کشاورزی اسفراین را تهدید می‌کند

قوامی: خشکسالی و کاهش بارندگی توسعه و کشاورزی اسفراین را تهدید می‌کند

بجنورد- نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد با اشاره به کاهش بارندگی و تأخیر در کشت پاییزه، بر اهمیت تکمیل پروژه‌های عمرانی و صنعتی و مردمی‌سازی اقتصاد شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، هادی قوامی کاهش چشمگیر بارندگی‌ها نسبت به سال‌های گذشته را عامل تهدید کشاورزی اسفراین دانست و گفت: خشکسالی شدید دشت‌های شهرستان را تحت تأثیر قرار داده و تاکنون کشت پاییزه انجام نشده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نزول رحمت الهی، به وضعیت پروژه‌های عمرانی راکد شهرستان اشاره کرد و افزود: طرح‌های مهمی از جمله راه‌آهن و پروژه‌های ارتباطی سال‌ها است نیمه‌تمام مانده و تکمیل آنها نیازمند اعتبارات بیشتری است.

قوامی اعلام کرد که پنج میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای ارگ تاریخی بلقیس تخصیص یافته و عملیات این پروژه به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد شهرستان تأکید کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار بهره‌بردار در مناطق اسفراین و صفی‌آباد فعالیت دارند، اما کمتر از پنج هزار نفر عضو صندوق کشاورزی هستند. انتظار می‌رود عضویت بهره‌برداران افزایش یابد تا همه کشاورزان از مزایای صندوق بهره‌مند شوند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی تجهیز ۳۰۰ چاه عمیق به سامانه انرژی خورشیدی را از اولویت‌های اصلی شهرستان عنوان کرد و افزود: این طرح می‌تواند مشکل تأمین برق کشاورزان را به‌طور اساسی برطرف کند.

قوامی به پروژه‌های صنعتی شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون پنج پیمانکار ملی فعال هستند و ظرفیت‌های معدنی منطقه در حال بهره‌برداری است و پروژه‌های بزرگی مانند پلیمر نگین با اعتبار هزار میلیارد تومان، طرح تکمیلی آذین فورج با هزار میلیارد تومان و طرح توسعه فولاد اسفراین در حال تکمیل هستند، همچنین گلخانه ۵۰ هکتاری ساریگل مراحل پایانی را می‌گذراند که با بهره‌برداری از آن برای حدود هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 6655517

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