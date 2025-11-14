به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه شهر یزد با تأکید بر ضرورت تقوای الهی و یاد روز قیامت، یادآور شد که ایمان واقعی به معاد، انسان را از لغزشها و گناه دور میکند.
وی تصریح کرد: هر کس باور داشته باشد که خداوند همواره ناظر بر اعمال است، در گفتار و رفتار خود مراقب بوده و به سوی خودسازی و پاکی نفس سوق پیدا میکند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به بحران جهانی اضطراب و مشکلات روانی، گفت دنیای امروز با وجود پیشرفتهای علمی و رفاهی، از آرامش حقیقی بیبهره مانده است.
وی وضعیت پرتنش روحی در کشورهای غربی را نتیجه دوری از خداوند دانست و افزود: تنها یاد خداست که به دلها طمأنینه میبخشد و مؤمنان را در برابر سختیها مقاوم و آرام میسازد.
آیتالله ناصری در ادامه به خطر بزرگ شایعهپراکنی در جامعه پرداخت و با استناد به آیات قرآن، آن را از ابزارهای مؤثر دشمن برای ایجاد تفرقه و بیاعتمادی میان مردم معرفی کرد.
وی گفت: دشمنان اسلام و صهیونیستها با صرف هزینههای کلان میکوشند از طریق انتشار شایعات، باورهای دینی و اعتماد به مسئولان را تضعیف کنند.
وی تأکید کرد: شایعهسازی گناهی بزرگ است و سکوت در برابر آن به معنای همراهی با گناه تلقی میشود.
امام جمعه یزد از مؤمنان خواست در برابر سخنان بیاساس و اخبار غیرموثق، موضع شفاف بگیرند و از آبروی افراد دفاع کنند تا زمینه فساد و اختلاف در جامعه گسترش نیابد. رسانهها، بهویژه در فضای مجازی، وظیفه دارند در نقل خبر با دقت، انصاف و مسئولیت رفتار کنند.
آیتالله ناصری به مسئله خشکسالی و نیاز مردم یزد به باران اشاره کرد و استغفار عمومی را راه جلب رحمت الهی دانست.
با توصیه به اقامه گستردهی نماز باران در محلات و روستاها افزود: پیش از این مراسم، مردم با روزه، توبه و دلهای پاک از خداوند رحمت و برکت طلب کنند تا سختیها به گشایش و امید تبدیل شود.
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