به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبرو، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته صفادشت با اشاره به بحران کم‌آبی و خشکسالی در منطقه اظهار کرد: خشکسالی مختص ایران نیست و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز گرفتار آن هستند و علناً از مردم درخواست می‌کنند که نماز باران برگزار شود. اما در کشور ما همین سنت دینی، توسط دشمنان مورد تمسخر قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حالی که کشورهای عربی آزادانه نماز باران برگزار می‌کنند، در ایران همین اقدام ساده دینی خوراک تمسخر برخی جریان‌ها شده است. این رفتار نشان‌دهنده دشمنی عمیق با جمهوری اسلامی است و دشمنان حتی تحمل یک رفتار دینی ساده را ندارند، اما ملت ایران با امید و توکل به خدا از مشکلات عبور خواهد کرد.

امام‌جمعه صفادشت در بخش دیگری از سخنان خود، بسیج را بزرگ‌ترین سرمایه معنوی کشور خواند و تأکید کرد: بسیج نهادی بی‌بدیل و برگرفته از اندیشه امام خمینی (ره) است و نقش آن در بحران‌ها و دفاع از کشور بی‌نظیر بوده است.

خوبرو در پایان از مساجد صفادشت خواست که از امشب دعای ویژه طلب باران را قرائت کنند و بر لزوم حفظ روحیه معنوی، همبستگی اجتماعی و امید به آینده تأکید کرد.