به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر، درباره نتایج جلسه با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: درخواست این شرکت آن است صنایعی که در شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث مزرعه خورشیدی یا خرید برق از تابلوی سبز و برق آزاد می‌کنند، از طرح‌های مدیریت مصرف روزانه معاف شوند.

وی با تأکید بر اینکه تمام شهرک‌های صنعتی هم‌اکنون رویت‌پذیر و هوشمند شده اما هنوز کنترل‌پذیر نیستند، افزود: برای کنترل‌پذیر کردن و فراهم شدن امکان پایش از راه دور، نیاز به تأمین برخی زیرساخت‌هاست که طرح آن تهیه شده و پیشنهاد مشخصی ارائه شده است.

به گفته وی، در چارچوب این پیشنهاد، توانیر با مشارکت صنایع منابع لازم برای تکمیل فرایند هوشمندسازی و کنترل‌پذیر کردن صنایع مستقر در شهرک‌ها را تأمین می‌کند.

رجبی مشهدی افزود: با اجرای این طرح، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توسط تک‌مشترک‌ها و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف به‌طور قابل توجهی رونق می‌گیرد و صنایع واجد شرایط از محدودیت‌های مصرف معاف خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: این اقدام ضمن ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع، به افزایش تولید و فراهم شدن امکان استفاده بیشتر از برق در ساعات اوج تولید کمک می‌کند.