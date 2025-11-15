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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

طرح مشترک توانیر و شرکت شهرک‌های صنعتی برای معافیت صنایع از محدودیت‌ها

طرح مشترک توانیر و شرکت شهرک‌های صنعتی برای معافیت صنایع از محدودیت‌ها

مدیرعامل توانیر گفت: با اجرای طرح جدید هوشمندسازی و کنترل‌پذیرسازی شهرک‌های صنعتی، صنایعی که نیروگاه خورشیدی احداث کنند یا از برق سبز خریداری کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر، درباره نتایج جلسه با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: درخواست این شرکت آن است صنایعی که در شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث مزرعه خورشیدی یا خرید برق از تابلوی سبز و برق آزاد می‌کنند، از طرح‌های مدیریت مصرف روزانه معاف شوند.

وی با تأکید بر اینکه تمام شهرک‌های صنعتی هم‌اکنون رویت‌پذیر و هوشمند شده اما هنوز کنترل‌پذیر نیستند، افزود: برای کنترل‌پذیر کردن و فراهم شدن امکان پایش از راه دور، نیاز به تأمین برخی زیرساخت‌هاست که طرح آن تهیه شده و پیشنهاد مشخصی ارائه شده است.

به گفته وی، در چارچوب این پیشنهاد، توانیر با مشارکت صنایع منابع لازم برای تکمیل فرایند هوشمندسازی و کنترل‌پذیر کردن صنایع مستقر در شهرک‌ها را تأمین می‌کند.

رجبی مشهدی افزود: با اجرای این طرح، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توسط تک‌مشترک‌ها و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف به‌طور قابل توجهی رونق می‌گیرد و صنایع واجد شرایط از محدودیت‌های مصرف معاف خواهند شد.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: این اقدام ضمن ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع، به افزایش تولید و فراهم شدن امکان استفاده بیشتر از برق در ساعات اوج تولید کمک می‌کند.

کد مطلب 6656373

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