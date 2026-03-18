به گزارش خبرنگار مهر، از منظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی اقدامی که ترامپ در حمله نظامی به ایران و در حمایت از رژیم صهیونیستی و به درخواست نتانیاهو انجام داد نه تنها توجیه منطقی علمی و استراتژیکی ندارد، بلکه شخصیت‌های جنگ افروزی چون ترامپ و نتانیاهو را به بی عقلی و بی خردی متهم می‌کند. در کنار این افکار عمومی جهان که در جنگ نزدیک به ۲ ساله غزه با چهره زشت و جنایتکار رژیم صهیونیستی مواجه شده‌اند به خوبی دریافته اند که آنچه با عناوینی چون صلح، نجات مردم و ... از سوی این جنگ‌افروزان رقم میخورد، بهانه ای برای دسیسه چینی و توطئه علیه کشورها برای سلطه و سیطره بستر و غارت منابع آنان است. از همین روست که در جنگ غزه افکار عمومی به خوبی در موضع درست ایستادند و پرچم حمایت از غزه را برافراشتند.

همین اتفاق در جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز افتاده است و افکار عمومی به خوبی دانسته‌اند که آنچه در حال وقوع است جز کشتار بی رحمانه و جنگ افروزی خودخواهانه سران این کشورها نیست.

پایان دموکراسی در آمریکا

پروفسور آرتور آسا برگر، استاد برجسته و مشهور مطالعات رسانه و ارتباطات و استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو آمریکا در واکنش به جنایات ایالات متحده آمریکا در ایران در پیامی به یکی از اساتید ایرانی نوشته است:

بسیاری از آمریکایی‌ها (اگر نگوییم بیشترشان) با این‌که دونالد ترامپ بدون اجازه کنگره ایران را بمباران کرده است، موافق نیستند. از نظر من، او نه‌تنها برای آمریکا بلکه برای جهان نیز یک فاجعه است. انتخاب او در واقع فاجعه‌ای با ابعاد جهانی از کار درآمد. او دچار خودشیفتگی بدخیم است و همچنین یک دروغگوی وسواسی به شمار می‌آید. اگر دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست نگیرند، بیم آن دارم که این امر نشانه پایان دموکراسی آمریکایی باشد.

فکر و دعای من با ایرانیان است

پروفسور برایان دبلیو ون نوردن استاد برجسته فلسفه تطبیقی، عضو هیئت علمی کالج واسر در ایالت نیویورک ایالات متحده آمریکا، در واکنش به جنایت ایالات متحده آمریکا در حمله به ایران نیز نوشته است: بیشتر آمریکایی‌ها از اقداماتی که دولت ترامپ علیه ایران انجام می‌دهد به‌شدت شوکه وحشت‌زده و منزجر شده‌اند و فکر و دعاهای من با شماست.

از پروفسور برایان دبلیو ون نوردن کتاب «فرزانه وار زیستن» به فارسی ترجمه و منتشر شده است.