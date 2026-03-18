پورکبگانی: مبارزه تا خروج آمریکا از منطقه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی چهارشنبه شب در اجتماع مردم بوشهر در میدان امام خمینی (ره) با اشاره به نقش امام شهید در جنگ ۱۲ روزه گفت: امام شهید در آن جنگ با ایجاد انسجام ملی و فرماندهی نیروهای مسلح موجب ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف خود شد و دشمن با مطالعه نقاط ضعف خود تلاش کرد تا به خیال خام خود با ترور ایشان کشور را در ورطه تسلیم در مقابل خواسته های خود برساند ولی زهی خیال باطل.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن با طراحی یک حمله برق آسا و پر قدرت سعی داشت پس از ترور دست به آتش بس بزند ولی طراحی رهبر شهید ما و فرسایشی کردن جنگ و ایجاد جنگ منطقه ای دشمن را زمین گیر کرد.

پورکبگانی گفت: این ملت تربیت شده مکتب امام حسین است و درس خود را خوب بلد است و در مقابل زور و استکبار تسلیم نمی شود.

وی افزود: این ملت مبعوث شده تا با انقلاب خود نگذارد آب خوش از گلوی استکبار پایین برود و امروز پرچم دار ارزش های انسانی در مقابل طبقه متجاوز و کودک آزار در سطح جهان است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به چهار عنصر برجسته تقابل با محور متجاوز امریکایی عربی عبری گفت: حضور گسترده ملت در میدان، پاسخ پر قدرت نیروی های مسلح،تعیین رهبر جدید از سوی خبرگان و پیام امام جوان از جمله عواملی بود که نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.

وی در مورد اولین پیام امام جوان انقلاب گفت: این پیام شفاف و با صلابت و محکم بود و مردم را عامل پیش برنده انقلاب دانسته و به استیفای حقوق ملت از دشمنان و استکبار تاکید داشت.

پورکبگانی افزود:مبارزه تا دور شدن سایه جنگ از کشور ادامه دارد و این جز با خروج امریکا از منطقه ، ازاله و نابودی رژیم صهیونیستی از سرزمین های اشغالی و دریافت غرامت از متجاوزین جنگ اخیر میسر نیست.