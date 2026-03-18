به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی امروز عصر چهارشنبه در جمع هنرمندان، مدیران مراکز هنری و قرآنی به تبیین رسالت هنر و هنرمندان در ایام جنگ پرداخته و افزود: دشمن ناجوانمردانه جنگ ترکیبی را بر علیه کشورمان آغاز کرده که در آن بیشتر از تخریب زیرساخت ها و ترور رهبران و فرماندهان به دنبال ایجاد یاس، ترور امید، فروپاشی اراده و تسخیر ذهن‌هاست.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: دشمن به دنبال تضعیف ایران، ایجاد آشوب، فروپاشی و تسخیر اراده ملی بوده و در مقابل ما با تداوم و تقویت مانور اقتدار ملی ایستادگی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هنر پادزهر ناامیدی است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایط حساس و سرنوشت‌سازی، هنرمندان با حضور خود، ایجاد ستاد پشتیبانی از جنگ و همچنین خلق آثار هنری، هنرمندانه از تمامیت ارضی کشور دفاع نمایند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم خون شهدای والامقام، ایثار مدافعان سرافراز، مردم بیگناه و کودکان پرپر شده این ملت در رسانه‌های کذاب دشمن گم شود، افزود: وقت آن است صدای هنرمندان بلند شود تا مظلومیت و ایستادگی و ایثار ملت را به رخ جهانیان بکشانند.

وی با اشاره به تجمعات شبانه مردم، از همه گروه‌های مرجع بخصوص هنرمندان دعوت کرد تا ضمن حضور، خیابان‌های شهر را به صحنه بزرگ هنرنمایی برای دفاع از کیان وطن تبدیل نمایند و مشعل‌های روشن حضور مردم شعله‌ور و نمایان‌تر شود.