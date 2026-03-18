به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی روز چهارشنبه در آیین وداع با شهید سرافراز «مهدی چنگایی» ضمن عرض سلام و تسلیت به خانواده شهید و عموم مردم ولایتمدار لرستان، عروج این شهید والامقام را نشانه تداوم روحیه ایثار و بعثت ملت بزرگ ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به فرمایشات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب شهید، اظهار داشت: امام راحل فرمودند ملت ما از مردم زمان رسول‌الله(ص) برترند و امام شهید نیز تأکید کردند نسل امروز از نسل مجاهدان دوران دفاع مقدس پیشتازتر است. شاید برخی آن زمان تصور می‌کردند این جملات از روی حسن‌ظن است، اما امروز مشاهده می‌کنیم که این ملت در لحظه‌های خطر، از آب و خاک و نظام اسلامی خویش با جان و دل پاسداری می‌کند و این وعده الهی است که خداوند این ملت را برای دفاع از حق مبعوث فرموده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان افزود: این روحیه ایثار و بصیرت در میان پدران و مادران شهدا، همسران و فرزندان آنان مایه شکر الهی است؛ هرچند داغ شهادت سنگین است، اما راه حق با خون شهیدان گشوده و زنده می‌شود و ارزش‌های اسلامی و انسانی دوباره بر سر دست گرفته می‌شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و استعفای یکی از مقامات ارشد تشکیلات تروریستی آمریکا، گفت: دشمنان ملت ایران در بن‌بست قرار گرفته‌اند و خودشان اعتراف دارند که مسیر سیاست‌های جنگ‌طلبانه، به زیان ملت آمریکا است. این همان اثر و برکت خون شهیدان حق‌طلب است که راه حقیقت را در برابر جهانیان می‌گشایند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تجلیل از شهدای مظلوم حملات اخیر، به‌ویژه کودکان شهید مدرسه‌ی شجره‌ طیبه میناب و نیز خانواده‌های سوگوار در استان لرستان افزود: شهید دیگر فقط فرزند یک خانواده نیست؛ او متعلق به همه ملت است، چون برای دین، آب و خاک و آرمان امام و رهبری جان‌فشانی کرده و در مسیر خدا معامله کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در پایان ضمن دعا برای علوّ درجات شهید مهدی چنگایی تصریح کرد: این شهید راه حق را روشن کرد و دیگران را به تداوم مسیر شهادت و مجاهدت دعوت می‌کند. از خداوند متعال خواستاریم به پدر، مادر و خانواده این شهید عزیز صبر جزیل و اجر فراوان عنایت فرماید.