به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه وزارت اطلاعات درباره شهادت حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات منتشر شد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
با افتخار و عرض تبریک و تسلیت، به استحضار ملت شریف، شهیدپرور و انقلابی ایران اسلامی میرساند:
مجاهد فی سبیل الله ، عبدصالح، مخلص و مؤمن بالله، خادمالرضا (علیه آلافالتحیة و الثناء)، یار صدیق امامین عظیمالشأن انقلاب و فرماندهی عزیز و سرافراز سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت حجتالاسلام و المسلمین حاج سید اسماعیل خطیب (قدس سره) وزیر محترم اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات که عمر مبارک و لحظات پربرکت زندگی گرانقدر خویش را وقف تأمین امنیت مردم و میهن اسلامی و اهتزاز پرچم پرافتخار اسلام و ایران سپری نمود، در جنگ رمضان و در جریان مصاف اطلاعاتی با دشمنان آمریکایی صهیونی، شهد گوارا و شیرین شهادت را نوشید و روح بلند و ملکوتیاش به اعلیعلیین پر کشید و همنشینی و اتصال با ارواح مطهر اولیای الهی و قائد شهید و زعیم عظیمالشأن امت اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) و یاران شهیدش را برگزید.
اکنون شهادت پرافتخار جانباز فداکار، حضرت حجتالاسلام و المسلمین خطیب (رضوان الله علیه)، علاوه بر دلتنگی و اندوه سنگین، موجبات حسرت، غبطه و تعظیم همهی همرزمان و یاران آن عبدصالح خدا را فراهم آورده که زیستی عارفانه، ولایی و گمنامانه را از او آموختهاند.
آن فرماندهی بزرگ و شهید عرصهی گمنامی، در زندگی سراسر مجاهدت خاموش خود، با روحیه و سلوکی سرشار از معنویت و اخلاق و ولایتمداری، خدمات بیشمار و ارزندهای را به مردم و میهن، در تراز امنیت ملی جمهوری اسلامی و تأمین اهداف و منافع ملی کشور عرضه داشت.
سیرهی حاکمیتی آن شهید بزرگوار، همواره تبعیت کامل و بیچون و چرا از فرامین و منویات متعالی ولایت مطلقهی امر و مکتب امامین عظیمالشأن انقلاب اسلامی و اطاعت محض و التزام عملی به فرامین مقام معظم رهبری حضرت آیتالله حاج سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) بوده که انشاءالله راه و آموزههای آن فرماندهی بزرگ اطلاعاتی تا ایجاد تمدن نوین اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) در عصر ظهور منجی و عدالتگستر جهان، فرماندهی غائب از نظر، مولانا حضرت حجت بن الحسن العسکری (ارواحنا له الفدا) استمرار خواهد داشت.
قاطبهی سربازان گمنام با عهد و پیمانی مستحکم و ناگسستنی بر این میثاق خواهند بود که تعالیم، دستورات و آموزههای آن فرماندهی گمنام شهید را تا آخرین نفس ادامه دهند.
