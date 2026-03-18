۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

بیانیه وزارت اطلاعات درباره شهادت حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه وزارت اطلاعات درباره شهادت حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات منتشر شد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

با افتخار و عرض تبریک و تسلیت، به استحضار ملت شریف، شهیدپرور و انقلابی ایران اسلامی می‌رساند:

مجاهد فی سبیل الله ، عبدصالح، مخلص و مؤمن بالله، خادم‌الرضا (علیه آلاف‌التحیة و الثناء)، یار صدیق امامین عظیم‌الشأن انقلاب و فرمانده‌ی عزیز و سرافراز سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سید اسماعیل خطیب (قدس سره) وزیر محترم اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات که عمر مبارک و لحظات پربرکت زندگی گرانقدر خویش را وقف تأمین امنیت مردم و میهن اسلامی و اهتزاز پرچم پرافتخار اسلام و ایران سپری نمود، در جنگ رمضان و در جریان مصاف اطلاعاتی با دشمنان آمریکایی صهیونی، شهد گوارا و شیرین شهادت را نوشید و روح بلند و ملکوتی‌اش به اعلی‌علیین پر کشید و همنشینی و اتصال با ارواح مطهر اولیای الهی و قائد شهید و زعیم عظیم‌الشأن امت اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) و یاران شهیدش را برگزید.

اکنون شهادت پرافتخار جانباز فداکار، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب (رضوان الله علیه)، علاوه بر دلتنگی و اندوه سنگین، موجبات حسرت، غبطه‌ و تعظیم همه‌ی همرزمان و یاران آن عبدصالح خدا را فراهم آورده که زیستی عارفانه، ولایی و گمنامانه را از او آموخته‌اند.

آن فرمانده‌ی بزرگ و شهید عرصه‌ی گمنامی، در زندگی سراسر مجاهدت خاموش خود، با روحیه و سلوکی سرشار از معنویت و اخلاق و ولایت‌مداری، خدمات بی‌شمار و ارزنده‌ای را به مردم و میهن، در تراز امنیت ملی جمهوری اسلامی و تأمین اهداف و منافع ملی کشور عرضه داشت.

سیره‌ی حاکمیتی آن شهید بزرگوار، همواره تبعیت کامل و بی‌چون و چرا از فرامین و منویات متعالی ولایت مطلقه‌ی امر و مکتب امامین عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و اطاعت محض و التزام عملی به فرامین مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بوده که ان‌شاءالله راه و آموزه‌های آن فرمانده‌ی بزرگ اطلاعاتی تا ایجاد تمدن نوین اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) در عصر ظهور منجی و عدالت‌گستر جهان، فرمانده‌ی غائب‌ از نظر، مولانا حضرت حجت‌ بن الحسن العسکری (ارواحنا له الفدا) استمرار خواهد داشت.

قاطبه‌ی سربازان گمنام با عهد و پیمانی مستحکم و ناگسستنی بر این میثاق خواهند بود که تعالیم، دستورات و آموزه‌های آن فرمانده‌ی گمنام شهید را تا آخرین نفس ادامه دهند.

