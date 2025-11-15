حتی یک روز تعلل در انجام امور مردم قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری با عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) به اعضای شورا و مسئولان شهرستان، تأکید کرد که ایام سوگواری بانوی دو عالم باید به بهترین وجه مورد استفاده معنوی قرار گیرد. وی از مدیران خواست در این دو هفته مجال موجود را به تکیهگاه الهی امام) (ره) و توسل به حضرت زهرا (س) تبدیل کنند، و نیت کنند که در رفع مشکلات، تبیین برنامهها و اهداف شهرستان از برکت این ایام بهره ببرند.
وی ضمن بیان خاطرهای از امیر حاجیزاده درباره توسل به حضرت زهرا در پروژههای دشوار، گفت که با نیت خالص و تقدیم ثواب موفقیت به حضرت زهرا، مدیران و همکاران توانستهاند به نتایج قابلتوجهی دست یابند.
وی افزود: که اگر در کنار توان اجرایی، پشتوانه معنوی نیز باشد، پیشبرد اهداف و برنامهها آسانتر خواهد بود.
فرماندار گلپایگان همچنین به اهمیت نهاد بسیج اشاره کرد و تاکید کرد: بسیج، نهاد مورد اعتماد مردم، در طول دوران دفاع مقدس، سازندگی و بحرانها نقش اساسی داشته است.
وی تأکید کرد: دشمنان همواره بسیج را هدف قرار دادهاند زیرا به ظرفیت آن واقف هستند؛ بنابراین تبیین نقش و اهمیت بسیج برای جوانان و مردم ضروری است تا آثار برکات بسیج روشن شود.
فرماندار گلپایگان همچنین به موضوع قرارگاه محله و مسئولیت رؤسای ادارات در قبال کارکنان و خانوادههای آنان اشاره کرد و گفت: رئیس اداره تنها مسئول کارمند خود نیست، بلکه باید نسبت به خانوادههای آنها نیز احساس مسئولیت کند. برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی برای خانوادهها اهمیت ویژهای دارد تا هیچیک از اعضای خانوادهها مغایر اهداف و آرمانهای نظام عمل نکنند.
وی افزود: برنامههای تبیین دستاوردها و رهاوردهای نظام جمهوری اسلامی در این قرارگاهها باید با اهتمام کامل اجرا شوند.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیشرو اشاره و تأکید کرد: چهار اصل تعیینشده توسط رهبر معظم انقلاب—سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت—باید رعایت شود.
وی گفت: همه دستگاههای اجرایی موظفاند به حفظ سلامت انتخابات و افزایش مشارکت مردم اهتمام ویژه داشته باشند، زیرا مشارکت مردم یکی از مؤلفههای اصلی افزایش ضریب امنیت ملی است.
رضایی یادآور شد: تعلل در انجام امور مردم، حتی یک روز، قابل قبول نیست و باید همه تلاش خود را برای رضایتمندی و رفاه عمومی به کار گرفت.
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