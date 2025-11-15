به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه شورای اداری شهرستان قزوین که با حضور آیت الله مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، برگزار شد، با اشاره به وجود اتحاد و وفاق در سطوح مختلف مدیریتی استان، اظهار کرد: مجموعه استانداری و فرمانداری قزوین تلاش دارد با درس گرفتن از گذشته و با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، گام‌های مؤثری برای آینده استان بردارد.

وی با بیان اینکه «وحدت بی‌نظیر در قزوین زبانزد خاص و عام است»، افزود: امروز سطح بسیار مطلوبی از همدلی، همکاری و وفاق در استان دیده می‌شود و همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر برای حل مشکلات تلاش می‌کنند.

فرماندار قزوین همچنین با اشاره به نقش مدیران در تحقق اهداف دولت، تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران شهرستان قزوین عملکرد و فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق دکتر پزشکیان به‌طور شفاف بیان کرده و آن را برای مردم و افکار عمومی تبیین کنند.

وی تأکید کرد: استمرار وحدت و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و رفع دغدغه‌های مردم خواهد بود.