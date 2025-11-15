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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

طاهرخانی: مدیران قزوین عملکرد خود را به‌صورت شفاف به تصویر بکشند

طاهرخانی: مدیران قزوین عملکرد خود را به‌صورت شفاف به تصویر بکشند

قزوین- فرماندار قزوین گفت: مدیران شهرستان باید عملکرد و اقدامات خود را در مسیر اجرای برنامه‌های دولت وفاق دکتر پزشکیان شفاف‌سازی کرده و به اطلاع مردم برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه شورای اداری شهرستان قزوین که با حضور آیت الله مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، برگزار شد، با اشاره به وجود اتحاد و وفاق در سطوح مختلف مدیریتی استان، اظهار کرد: مجموعه استانداری و فرمانداری قزوین تلاش دارد با درس گرفتن از گذشته و با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، گام‌های مؤثری برای آینده استان بردارد.

وی با بیان اینکه «وحدت بی‌نظیر در قزوین زبانزد خاص و عام است»، افزود: امروز سطح بسیار مطلوبی از همدلی، همکاری و وفاق در استان دیده می‌شود و همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر برای حل مشکلات تلاش می‌کنند.

فرماندار قزوین همچنین با اشاره به نقش مدیران در تحقق اهداف دولت، تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران شهرستان قزوین عملکرد و فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق دکتر پزشکیان به‌طور شفاف بیان کرده و آن را برای مردم و افکار عمومی تبیین کنند.

وی تأکید کرد: استمرار وحدت و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و رفع دغدغه‌های مردم خواهد بود.

کد مطلب 6656889

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