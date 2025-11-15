به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد عصر شنبه در بازدید از روند احداث و تکمیل سد لاستیکی انبارسر بر روی رودخانه حاجعلی‌جوب اظهار کرد: این سد موجب بهبود آبیاری هزار هکتار از اراضی شالیزاری منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پروژه با اهدافی همچون ایجاد حوضچه مکش، احداث ایستگاه پمپاژ و انحراف آب، جلوگیری از تداخل آب شور و شیرین در محل اتصال رودخانه به دریا، توسعه اراضی کشاورزی، بهره‌برداری تفریحی و گردشگری، تثبیت بستر رودخانه و جلوگیری از پدیده کف‌کنی، پرورش آبزیان و ذخیره‌سازی و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه در حال اجراست.

حیدری‌نژاد با اشاره به روند پیشرفت پروژه گفت: این طرح که در سال گذشته تنها ۲۳ درصد پیشرفت داشت، اکنون با هماهنگی‌های انجام‌شده به ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی با بیان اینکه مشخصات فنی سد لاستیکی انبارسر شامل ارتفاع ۲ متر و طول لاستیک در تاج سد به میزان ۳۲.۷ متر است، اظهار کرد: حجم مخزن ذخیره آب این سد ۳۲۰ هزار مترمکعب بوده و نقش مهمی در بهبود آبیاری اراضی کشاورزی ایفا خواهد کرد.