امیرسرخوش به یک چهارم جام جهانی اسنوکر صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جام جهانی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی که در عمان جریان دارد، امیر سرخوش امروز (سه شنبه 27 آبان) به مصاف «میخائیل لارکوف» از اوکراین رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ صاحب برتری شد.

این دیدار از مرحله یک هشتم نهایی برگزار شد. سرخوش با کسب این پیروزی به مرحله یک چهارم راه یافت و در جمع هشت بازیکن برتر جام جهانی قرار گرفت.

سرخوش در این مرحله از رقابت ها با »چانگ یو کیو» دیدار می کند. این دیدار عصر امروز برگزار می شود.

پیش از این و در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی، علی قره‌گوزلو در مصاف با محمد شهاب از امارات با نتیجه سه بر دو و سیاوش مزینی در دیدار مقابل میخائیل لارکوف با نتیجه سه بر یک مغلوب شده و از ادامه رقابت‌ها کنار رفته بودند.