امیر سرخوش در جمع ۱۶ بازیکن برتر جام جهانی اسنوکر ایستاد

از میان سه نماینده اسنوکر ایران در جام‌جهانی اسنوکر، امیر سرخوش به عنوان تنها نماینده کشورمان به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، درجریان مسابقات اسنوکر جام جهانی عمان و بعد از پیروزی صد درصدی و صعود هر سه نماینده اسنوکر ایران از مرحله مقدماتی، رقابت های مرحله یک سی و دوم برگزار شد.

در این مرحله از مسابقات، علی قره‌گوزلو و سیاوش مقابل حریفان خود شکست خوردند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند اما امیر سرخوش با کسب پیروزی، موفق به صعود شد.

علی قره گوزلو مقابل «محمد شهاب» بازیکن حرفه ای امارات با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و سیاوش مزینی در رقابت با «مقابل میخائیل لارکوف» از اوکراین با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفتند.

در مرحله یک سی و دوم اما امیر سرخوش با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و به مرحله یک هشتم و جمع ۱۶ بازیکن برتر جام جهانی راه یافت. او امروز (سه شنبه ۲۷ آبان) در این مرحله با «میخائیل لارکوف» از اوکراین رقابت می کند. این بازیکن اوکراینی باعث حذف سیاوش مزینی شد.

