حریفان تیم ملی اسنوکر ایران در جام جهانی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی اسنوکر از امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) با آغاز رقابت‌های بخش تیمی در عمان پیگیری می‌شود.

طبق قرعه‌کشی انجام شده برای این بخش از مسابقات، تیم ملی اسنوکر ایران در گروه D این بخش با مصر، عراق و استرالیا رقابت خواهد داشت.

امیر سرخوش، علی قره‌گوزلو و سیاوش مزینی ترکیب تیم ملی اسنوکر را در بخش تیمی تشکیل می‌دهند. این اسنوکربازان در بخش انفرادی جام جهانی عمان هم شرکت داشتنند. سرخوش در جمع ۸ بازیکن برتر به کار خود پایان داد و قره گوزلو و مزینی هم در مرحله یک سی و دوم حذف شدند.