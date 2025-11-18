به گزارش خبرنگار مهر، داوود خسروی ظهر سه شنبه از آغاز عملیات گسترده برای جابجایی روستاهای واقع در محدوده سد چایلی خبر داد و اظهار کرد: به دلیل قرار گرفتن چند روستا در کاسه سد، ضروری است ساکنان این مناطق به محلهای جدید منتقل شوند و بنیاد مسکن مأموریت یافته اراضی جایگزین را آمادهسازی کند.
به گفته وی، آمادهسازی ۴۰۰ هکتار زمین برای انتقال ۶ روستای واقع در محدوده اجرای سد چایلی نخستین گام این طرح است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: ماشینآلات عمرانی این نهاد به صورت شبانهروزی در محل حضور دارند تا عملیات تسطیح و آمادهسازی زمینها با سرعت بیشتری انجام شود و زمینه ساخت واحدهای مسکونی جدید فراهم آید.
وی یادآور شد: این پروژه تنها یک جابجایی ساده روستاها نیست، بلکه فرصتی برای رفع عقبماندگی ۱۸ ساله ناشی از محدودیتهای ساختوساز و توقف پروژههای عمرانی در این روستاها است.
خسروی اظهار کرد: اجرای طرح علاوه بر ایجاد زیرساختهای نوین، کیفیت زندگی روستاییان را با ساخت خانههای مقاوم و فراهمسازی امکانات مطلوبتر ارتقا خواهد داد و ایمنی ساکنان را در برابر خطرات ناشی از آبگیری سد تضمین میکند.
وی با تأکید بر نقش بنیاد مسکن، همراهی دستگاههای اجرایی و حمایت دولت گفت: این همکاریها نشاندهنده عزم جدی برای تحقق وعدههای عمرانی در منطقه است.
