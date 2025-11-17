مقاتلی: ۴۶ واحد مسکونی تا پایان سال در دشتی تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از پروژههای مسکن این شهرستان با تقدیر از اقدامات مجموعه بنیاد مسکن اظهار داشت: تلاش میشود تا پایان سال ۴۶ واحد مسکونی در قالب فاز چهار به بهرهبرداری برسد.
وی با ارزیابی مثبت از روند پیشرفت پروژهها افزود: دستگاههای اجرایی خدمات رسان باید در تکمیل این پروژهها مشارکت مؤثر داشته باشند تا روند اجرا با سرعت بیشتری ادامه یابد.
فرماندار دشتی با اشاره به وضعیت عمرانی شهرستان تصریح کرد: شهرستان دشتی در حوزه مسکن، یکی از مناطق پیشتاز استان بوشهر است و تلاشها بر این است که این جایگاه همچنان حفظ و تقویت شود تا تعداد بیشتر از مردم شهرستان از نعمت مسکن برخوردار شوند.
