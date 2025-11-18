به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جوزف بورل» مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید علیه اسرائیل اقدام شود. محکومیت کافی نیست. استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح، جرم و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان به اسرائیل سلاح می‌دهند. باید از تمام نفوذ موجود برای رسیدن به یک راه حل در نوار غزه استفاده شود.

«جوزف بورل» سپس ادعا کرد: قطعنامه دیروز شورای امنیت می‌تواند یک فرصت باشد و ما باید از آن استفاده کنیم! این یک نقطه شروع است.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت نیویورک (بامداد سه شنبه به وقت تهران) درباره پیش‌نویس ۲ قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره نوار غزه برگزار و قطعنامه ایالات متحده درباره غزه با ۱۳ رأی تصویب شد.

۱۳ عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه رأی مثبت دادند و نمایندگان روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند. این قطعنامه، زمینه قانونی لازم برای ایجاد هیئت صلح و نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده آتش بس در غزه را ایجاد می‌کند.