۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

بورل: کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان به اسرائیل سلاح می‌دهند

مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان به اسرائیل سلاح می‌دهند. محکومیت کافی نیست؛ باید علیه اسرائیل اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جوزف بورل» مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید علیه اسرائیل اقدام شود. محکومیت کافی نیست. استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح، جرم و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان به اسرائیل سلاح می‌دهند. باید از تمام نفوذ موجود برای رسیدن به یک راه حل در نوار غزه استفاده شود.

«جوزف بورل» سپس ادعا کرد: قطعنامه دیروز شورای امنیت می‌تواند یک فرصت باشد و ما باید از آن استفاده کنیم! این یک نقطه شروع است.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت نیویورک (بامداد سه شنبه به وقت تهران) درباره پیش‌نویس ۲ قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره نوار غزه برگزار و قطعنامه ایالات متحده درباره غزه با ۱۳ رأی تصویب شد.

۱۳ عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه رأی مثبت دادند و نمایندگان روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند. این قطعنامه، زمینه قانونی لازم برای ایجاد هیئت صلح و نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده آتش بس در غزه را ایجاد می‌کند.

