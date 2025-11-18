https://mehrnews.com/x39D9z ۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰ کد خبر 6660744 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰ سومین نشست هماهنگی فعالیتهای قرآنی سیستان و بلوچستان برگزار شد زاهدان - سومین نشست هماهنگی فعالیتهای قرآنی سیستان و بلوچستان با حضور رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف کشور برگزار شد. دریافت 29 MB کد خبر 6660744 کپی شد مطالب مرتبط هشدار آیتالله محامی درباره فساد پنهان؛ افشاگری درمان نیست کمبود شیرخشک در سیستان و بلوچستان نداریم؛ سهمیه ها کاهش یافته سفر هیئت مشترک کره جنوبی و یونیسف به سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت های قرآنی
