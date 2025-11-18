  1. استانها
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰

سومین نشست هماهنگی فعالیت‌های قرآنی سیستان و بلوچستان برگزار شد

زاهدان - سومین نشست هماهنگی فعالیت‌های قرآنی سیستان و بلوچستان با حضور رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف کشور برگزار شد.

