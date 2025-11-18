به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری بعد از ظهر سه شنبه در نشست گفت‌وگوی مؤثر بر مدار تحول و بهسازی سازمانی اظهار کرد: برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش قزوین در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی است و نقش مشارکت مردم، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در تحقق تحول آموزشی تعیین‌کننده است.

اصغری با بیان اینکه مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان شاه‌بیت تحول در آموزش و پرورش است، اظهار کرد: سه محور اصلی برنامه‌های استان شامل توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی، کیفیت‌بخشی به فرآیندهای تعلیم و تربیت و تقویت تجهیزات و امکانات مدارس است؛ برنامه‌هایی که بر پایه داده‌محوری و نیازسنجی دقیق مدارس طراحی شده‌اند تا عدالت آموزشی به صورت عینی محقق شود.

وی با نقل قول از رئیس‌جمهور درباره ضرورت مشارکت جمعی در ساخت مدرسه افزود: اگر یک نفر صد مدرسه بسازد ارزشمند است، اما اگر صد نفر با هم یک مدرسه بسازند ارزشمندتر است.

وی تاکید کرد: همین نگاه فلسفه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان را تشکیل می‌دهد و مشارکت اجتماعی در حل مسائل تربیتی باید گسترده‌تر و عمیق‌تر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره اقدامات اجرایی بیان کرد: در مدارس ابتدایی طرح توانا به اجرا درآمده و اجتماعات یادگیری معلمان شکل گرفته تا فرآیند تبادل تجربه و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان تقویت شود. همچنین حلقه‌های کیفیت و نشست‌های تخصصی شورای معلمان با هدف‌گذاری مشخص و مبتنی بر رویکرد حرفه‌ای دنبال می‌شود.

اصغری ادامه داد: در حوزه آموزش دانش‌آموزان، فرآیند غربالگری با دقت و حساسیت انجام می‌شود و دانش‌آموزان نقش فعال مدیریتی و مشارکتی در مدرسه دارند تا مهارت‌هایی همچون تفکر انتقادی و حل مسئله را بیاموزند.

وی اضافه کرد: فرصت نقد و ارائه پیشنهاد به مدیران و معلمان نیز در راستای تقویت فرهنگ گفت‌وگو و احترام به دیدگاه‌های متفاوت فراهم شده است.

وی پنج محور کلیدی ارتقای کیفیت آموزشی را شامل تدوین برنامه درسی علمی و منسجم، مدیریت اثربخش کلاس و فرآیند یادگیری، آشنایی با روش‌های نوین تدریس و فناوری آموزشی، برخورداری از دانش تخصصی مرتبط و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با نسل جدید عنوان کرد.

اصغری با تأکید بر اینکه مدیر مدرسه بدون برنامه، سازماندهی منسجم و رهبری آموزشی قادر به تحقق اهداف نیست، گفت: رهبر آموزشی باید مرجع علمی و اخلاق حرفه‌ای باشد تا بتواند اعتماد و پیروی معلمان و دانش‌آموزان را جلب کند.

وی افزود: انسجام سیستمی، نظارت اجرایی، هماهنگی ساختاری و شفافیت در گزارش‌دهی از ارکان اصلی موفقیت مدارس است.

وی تاکید کرد: استان قزوین طبق ارزیابی مردمی در رتبه ششم کشور قرار دارد اما این جایگاه باید با تلاش بیشتر ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان گفت: هدف نهایی ما رسیدن به فهم مشترک از بهتر شدن است. وی تأکید کرد: گفت‌وگو، نقد سازنده و مشارکت حداکثری معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها مسیر تحقق عدالت آموزشی و افزایش کیفیت مدارس را هموار می‌کند.