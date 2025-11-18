به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریبآبادی شامگاه سه شنبه در گفتگوی خبری صدا و سیمای گیلان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ۱۵ کشور همسایه در حوزههای خشکی و دریایی دارد، اظهار کرد: در سالهای گذشته به اندازه ظرفیت موجود برای همکاری با همسایگان برنامهریزی نشده و این موضوع باید به یک اولویت ثابت در سیاست خارجی تبدیل میشد.
وی با اشاره به اینکه دولت فعلی رویکرد «دیپلماسی همسایگی» را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی تعریف کرده است، افزود: وزارت امور خارجه با برگزاری نشستهای تخصصی در استانها، از جمله شیراز، مشهد و اکنون رشت، تلاش دارد استانها را به بستر همکاری مستقیم با همسایگان متصل کند.
معاون وزیر امور خارجه با قدردانی از استاندار گیلان و میزبانی مردم رشت، این نشست را از مصوبات «همایش اقتصادی کشورهای ساحلی خزر» در سطح نخستوزیران دانست و گفت: چهار کشور ساحلی خزر دارای ظرفیتهای گستردهای در حوزههای محیط زیست، گردشگری، حملونقل، لجستیک و تجارت هستند و ایران روابط بسیار خوبی با این کشورها دارد.
غریبآبادی با تأکید بر اینکه توجه به منطقهگرایی از حوزه خزر آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این به معنای غفلت از سایر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیست؛ چرا که ایران در بسترهایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز فعال است و ظرفیتهای آن را بهکار میگیرد.
وی «کریدور شمال – جنوب» را از مهمترین پروژههای مشترک ایران، آذربایجان و روسیه عنوان کرد و افزود: هدف نشست رشت تدوین نقشه راهی برای اتصال استانهای کشور به یکدیگر و به کشورهای ساحلی خزر است تا نتایج عملی و قابل پیگیری به همراه داشته باشد.
معاون وزیر امور خارجه یکی از اهداف این روند را «بیاثر کردن تحریمها» دانست و گفت: مصوبات این نشست باید در قالب اقدامات عملی دنبال شود تا ظرفیتهای منطقهای به نفع استانها و کشور فعال گردد.
