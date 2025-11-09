رشت، میزبان اجلاس استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، اعلام کرد: بر اساس مصوبه سومین همایش اقتصادی خزر در تهران که در بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد، اولین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی استانداری گیلان در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه در شهر رشت برگزار خواهد شد.

غریب آبادی افزود: استانداران ۱۰ استان ساحلی خزر از چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و استانداران استان‌های شمالی و جنوبی کشورمان به همراه سفرا و سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران در چهار کشور ساحلی خزر و سفرای این کشورها در تهران، در این نشست حضور خواهند یافت و در سه میزگرد تخصصی «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» و «محیط زیست، شیلات و احیای زیست‌بوم دریای خزر» به بحث و تبادل‌نظر خواهند پرداخت.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه وزرای امور خارجه و کشور در مراسم افتتاحیه و معاون اول رئیس‌جمهور در اختتامیه این اجلاس منطقه‌ای شرکت و سخنرانی خواهند کرد، هدف از این اجلاس را فراهم کردن بستری پایدار برای همکاری‌های تجاری، اقتصادی و ترانزیتی و تبادل تجربیات میان استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان و تصریح کرد که در این اجلاس، فعالان اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیز مشارکت مؤثری خواهند داشت.