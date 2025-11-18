به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدی که با عملکردی چشمگیر راهی مرحله نهایی مسابقات وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی شده بود، در آخرین دیدار خود برابر آکژول محموداف، حریف پرافتخار قرقیزستانی قرار گرفت و در نهایت به عنوان نایبقهرمانی بسنده کرد.
این فرنگیکار قمی که یکی از چهرههای مورد اعتماد کادرفنی تیم ملی در این دوره از مسابقات بود، طی مسیر رسیدن به فینال با ارائه مبارزاتی مقتدرانه، نگاهها را به خود جلب کرد و امید فراوانی برای کسب نشان طلا به وجود آورد.
در سوی دیگر تشک، محموداف قرار داشت؛ کشتیگیری که سابقهای پربار در رقابتهای جهانی و المپیک دارد و از پرافتخارترین فرنگیکاران حال حاضر جهان به شمار میرود.
این ورزشکار قرقیزستانی پیشتر رسیدن به فینال معتبرترین میادین بینالمللی را در کارنامه تجربه کرده و حضور او در این مسابقات سطح رقابتها را دوچندان کرده بود.
پیکار نهایی با وجود تلاشهای مداوم عبدی و نمایش فنی او، در نهایت به سود حریف باتجربه آسیای مرکزی پایان یافت و مدال نقره به نماینده شایسته استان قم رسید؛ مدالی که ارزش تلاشهای چندماهه این ورزشکار و جایگاه استان قم در کشتی فرنگی کشور را بار دیگر نمایان کرد.
گفتنی است مسابقات این دوره از بازیهای کشورهای اسلامی با حضور چهرههای صاحبنام قاره آسیا برگزار شد و کسب مدال نقره توسط عبدی، یکی از نتایج درخشان کاروان کشورمان در بخش کشتی فرنگی محسوب میشود.
